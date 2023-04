"E chi vive si dà pace" La Loggetta in scena Regia di Perla Caramelli

Tornano le divertenti rappresentazioni teatrali in vernacolo della compagnia amatoriale La Loggetta di Casini. Questa sera, sabato primo aprile, alle ore 21 e domani pomeriggio, 2 aprile, alle ore 16, nella sala parrocchiale della chiesa di Casini andrà in scena la replica della commedia in tre atti "E chi vive si dà pace" di Augusto Novelli. La regia è di Perla Caramelli, anima della compagnia. E’ una commedia che ha già riscosso successo. L’affiatata compagnia la Loggetta, che ha superato il trentennale quattro anni fa, deve il suo nome al cinema all’aperto degli anni ’60, che si trovava proprio nella parrocchia di Casini, e che si chiamava "Loggetta". Per le rappresentazioni teatrali sono sempre stati messi in scena copioni di famosi commediografi di inizio Novecento come Novelli, Carbocci, Bongini, Vitali, e autori contemporanei quali Baroni, Lunghi, Recchia e Zucchini. L’incasso andrà come sempre in beneficenza, destinato alle attività parrocchiali. Per prenotazioni 0573.744305.

D.G.