E’ caccia alle ordinanze. Nodo velox: la strategia. Confconsumatori in azione

Ora le ordinanze da trovare diventano tre. Lo sostiene Confconsumatori inviando una richiesta dettagliata al Comune di Pistoia di fornire altre due ordinanze oltre a quella "non ancora trovata" che diano conto dei diversi posizionamenti dei cartelli nel corso degli ultimi anni, vale a dire che spieghino la motivazione e l’estensione precisa del divieto. Il vicepresidente di Confconsumatori Toscana, Marco Migliorati, ha inviato una richiesta al sindaco di Pistoia, al comandante della Polizia Municipale e al dirigente del servizio mobilità per chiedere non una, ma tre ordinanze. La richiesta di Conconsumatori parte da tre "fatti": 1) "Ancora non è stata trovata la famosa ordinanza del 2011 che istituiva il limite di velocità di 40 km/h in via Sestini"; 2) "al novembre 2011, nella via Sestini, per la sola corsia in direzione Montale, il limite di velocità è stato posizionato partendo dal civico 194; 3) "tra maggio 2023 e agosto 2024 nella via Sestini 202, per la sola corsia di marcia in direzione di Pistoia, veniva posizionata una nuova palina con limite di 40 km/h". Tre posizioni del cartello secondo la richiesta di Conconsumatori implicano tre ordinanze che ne diano la motivazione. Dunque il vicepresidente dell’associazione chiede al Comune di Pistoia "di avere copia dell’ordinanza con cui è stato stabilito il limite di velocità di 40 km/h., nella via Sestini, per la sola corsia di marcia in direzione di Montale, nel tratto compreso tra il civico 194 e il cartello di inizio del centro abitato di Pontenuovo, avvenuto tra agosto 2021 e dicembre 2022, e di avere copia anche dell’ordinanza con cui è stato stabilito il limite di velocità di 40 km/h., nella via Sestini, per la sola corsia di marcia in direzione di Pistoia, nel tratto compreso tra il civico 202 e il civico 194, avvenuto tra maggio 2023 e agosto 2024".

Oltre alle due ulteriori ordinanze Confconsumatori chiede anche di sapere le date esatte "dell’apposizione della segnaletica dello spostamento del limite di velocità sotto il palo dell’inizio del centro abitato di Pontenuovo avvenuto tra agosto 2021 e dicembre 2022 e dell’apposizione della nuova palina del limite di velocità avvenuta tra maggio e agosto 2023". Da quando è scoppiato il caso dell’autovelox del Pontenuovo la Confconsumatori Toscana ha raccolto con un indirizzo mail dedicato, [email protected], diverse centinaia di verbali di cittadini multati e ha preannunciato un esposto alla magistratura e la promozione di un’azione collettiva. Parallelamente, e indipendentemente dall’associazione, un gruppo di cittadini ha preso contatto con un importante studio legale di Pistoia per valutare le azioni collettive da compiere o di tipo extragiudiziario o di tipo giudiziario. L’obiettivo è ottenere l’annullamento dei verbali e il rimborso delle multe.

Giacomo Bini