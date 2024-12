Dynamo Camp. Un altro aiuto per i bambini

è anche il Dynamo Camp di Limestre, tra le organizzazioni del Terzo settore, impegnate ad assistere i bambini malati e con disabilità e le loro famiglie, che riceverenno l’importante contributo di Intesa Sanpaolo, su iniziativa del consigliere delegato e Ceo Carlo Messina. Il sostegno è parte del programma della banca per il contrasto alle disuguaglianze che destina al sociale 1,5 miliardi di euro entro il 2027. I quattro beneficiari, già partner di Intesa Sanpaolo, sono: Vidas (hospice pediatrico ‘Casa Sollievo’, Milano); Fondazione Gaslini (per le famiglie di bambini non genovesi); Centro Ssportivo italiano (Csi), (Sport e disabilità infantile) e appunto il Dynamo Camp, che accoglie bambini e ragazzi con patologie croniche e gravi.