Duemila piccoli atleti sulla neve: "Pinocchio sugli sci", via alle finali

Tornano all’Abetone le fasi finali del ‘Pinocchio sugli sci’: il tradizionale appuntamento sportivo dedicato a bambini e ragazzi dagli otto ai sedici anni si rinnova sulle piste care a Zeno Colò. L’appuntamento con le finali delle categorie Baby e Cuccioli si terrà questo fine settimana, mentre le finali nazionali e internazionali di Ragazzi e Allievi sono in programma dal 25 al 29 marzo. Il programma completo della manifestazione è consultabile su https://www.pinocchiosuglisci.com.

La gara, ideata e realizzata dallo Sci club Pinocchio di Pescia in collaborazione con la Fondazione nazionale Carlo Collodi e gli enti turistici e istituzionali del territorio, conserva il suo spirito che la distingue come occasione d’incontro fra giovani e giovanissimi sciatori, le loro squadre e le loro famiglie in uno dei comprensori sciistici più conosciuti d’Italia. L’edizione numero 43 della manifestazione, presentata nella sala Pegaso della Giunta regionale, vedrà protagonisti atleti provenienti da tutto il mondo che si confronteranno nelle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi e conterà quest’anno sulla collaborazione, fra gli altri, di sponsor del calibro di Tim, Enel, Algida e Telepass e vedrà come media partner il nostro giornale e Rai Radio Kids.

"Pinocchio sugli Sci – ha ricordato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – è nato oltre quattro decenni fa sulle nevi della Toscana e da allora è diventato un punto di riferimento per la carriera di tanti piccoli atleti che sono poi arrivati ai vertici dello sport mondiale. È una manifestazione di grande significato storico e di promozione turistica e sportiva che nel nome di Pinocchio trova le radici storiche e la tradizione culturale di un’intera regione fin dai tempi di Zeno Colò, vincitore".

"Quest’anno – aggiunge Franco Giachini, presidente dello Sci club Pinocchio Pescia – nelle sue prove di selezione la manifestazione ha coinvolto circa settemila bambini e ragazzi suddivisi nelle diverse categorie. Il prossimo otto marzo gareggeranno sulle piste più di mille Under 10 e Under 12 e saranno poi circa settecento ragazzi a sfidarsi nella categoria Children. La presenza di altri duecento piccoli atleti provenienti da 35 Paesi porterà il numero complessivo dei partecipanti alle finali a oltre duemila. Sono questi i numeri che hanno portato il Pinocchio sugli Sci ai vertici del panorama sportivo internazionale". Poi Giachini spiega le novità di questa edizione: "L’introduzione del ‘Gran gigante’, una gara che premierà il miglior tempo finale e due prove cronometrate diverse, ovvero il ‘passo di spinta’ dal cancelletto di partenza alla prima porta e il ‘tratto veloce’ di trenta metri. Tutte e due le prove avranno i loro vincitori sui tempi parziali."

"Il successo di oggi di Pinocchio sugli Sci viene dal passato – aggiunge Gabriele Bacci, sindaco del Comune di Abetone Cutigliano – ed è dovuto a quanti, in questi quattro decenni, hanno saputo superare difficoltà e momenti non facili. Oggi pensiamo al futuro e al valore educativo di questa manifestazione che introduce all’agonismo esaltandone i migliori aspetti, dal rispetto dell’avversario al desiderio di migliorarsi nel confronto con gli altri". Alla presentazione in Regione hanno partecipato anche il presidente del Comitato Appennino Toscano della Fisi Francesco Contorni, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, il presidente della Fondazione Collodi Pierfrancesco Bernacchi, il presidente della Società Abetone Funivie Rolando Galli e Simone Zafferani, Brand Marketing Manager di Tim Italia, title sponsor della manifestazione.

Davide Costa