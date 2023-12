Duello sul premio 2018. Ex dirigente e Comune si accordano in tribunale

PISTOIA

Il consiglio comunale ha approvato con 19 voti favorevoli l’acquisto di due terreni nelle vicinanze del torrente Brana di proprietà privata. L’acquisto rientra in un più ampio progetto di riqualificazione delle aree a ridosso delle mura urbane. "I due terreni da acquistare, di proprietari diversi, - ha spiegato l’assessore al patrimonio Margherita Semplici - hanno gli stessi metri quadrati (1690) e lo stesso costo (5.915 euro). Questo acquisto è necessario per la riqualificazione delle aree a verde limitrofe al torrente Brana. Tra l’altro le particelle catastali hanno una destinazione urbanistica compatibile con la riqualificazione". L’assemblea ha poi affrontato il riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di una conciliazione giudiziale davanti al giudice del lavoro del tribunale da parte di un ex dipendente comunale. "Si tratta di una causa portata avanti al giudice del lavoro nel 2022 da parte di un ex dirigente che aveva contestato il mancato riconoscimento a suo favore dell’indennità di risultato relativa al conseguimento degli obiettivi riferito all’anno 2018 – ha spiegato l’assessore –. L’attività istruttoria in tribunale si è conclusa con un verbale di conciliazione che ha determinato il riconoscimento di 10mila euro, oltre alla rivalutazione monetaria a titolo di indennità di risultato per l’anno 2018, oltre al pagamento di un contributo per le spese legali di 1.500 euro. Quindi si tratta di prendere atto del verbale di conciliazione in base al quale è richiesto al consiglio comunale di riconoscere il debito fuori bilancio di 2.188,68 euro per le spese legali riconosciute all’ex dipendente in sede di conciliazione". La seduta si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo di Marcella Romagnoli, morta nei giorni scorsi, figlia di Mario Romagnoli che fondò la prima radiologia a Pistoia dando notevoli contributi allo studio della radiologia.