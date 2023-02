"Due voci intorno a un fuoco": Alberto Bertoli canta con il padre grazie alla tecnologia

Non parole dette né spiegazioni a rievocare un ricordo, bensì la musica, quella che sola riesce a restituire un’idea. E una musica che grazie al supporto della tecnologia riesce a consegnare al pubblico dei duetti che altrimenti sarebbero impossibili. Unica data toscana quella di domani sera, venerdì 24 febbraio, nel cartellone del Santomato Live con Look my art event, per la serata "Due voci intorno a un fuoco", con Alberto Bertoli che canta ‘con’ il padre Pierangelo. Uscito da poco, l’album omonimo è stato presentato dal vivo nel corso dell’ultima edizione del Premio Pierangelo Bertoli a Modena e tra le diciotto tracce ne contiene una inedita, "Star con te", di cui Pierangelo scrisse il testo e Alberto la musica nella primavera del 2001. Una canzone col marchio di fabbrica che unisce musica fresca a un testo a tratti amaro ma sicuramente molto determinato come tutta la produzione di casa Bertoli. "La gente mi chiede spesso cosa mi manca di mio padre – afferma Alberto – o cosa mi ha lasciato. Provo a rispondere, ma non riesco. Niente basta a rappresentare quello che ho nel mio cuore e nella mia voce. Il modo migliore che ho per spiegarmi è cantare con lui, cantare quelle canzoni che mi hanno formato, che amo, che porto con così tanto orgoglio per le piazze delle nostre città. In fondo cantare non è altro che mettere la propria sensibilità e vita in note e darla in mano a chi ascolta. E ho imparato che se lo fai col cuore puoi anche non piacere, ma arriverai comunque ai sentimenti della gente che non potrà rimanere indifferente". Consigliata la prenotazione, cena o solo concerto: 0573.760747; 333.4657051. La serata si tiene negli spazi interni del circolo Arci, in via Montalese 25A.