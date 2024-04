Due nuovi parcheggi e aree verdi. Ecco il progetto all’ex cementificio

E’ stato presentato alla cittadinanza il piano attuativo che comprende la riqualificazione dell’area dell’ex cementificio alla Stazione e la costruzione di alcuni fabbricati industriali in via Tobagi, davanti all’inceneritore. Le due operazioni sono collegate perché la ditta privata proprietaria dell’ex cementificio, la Endiasfalti, realizzerà parcheggi e spazi verdi pubblici in via Goldoni e in cambio avrà un terreno che era di proprietà comunale in via Tobagi dove potrà costruire dei fabbricati produttivi. Nell’area dell’ex cementificio, da anni in stato di grave degrado, verranno realizzati due parcheggi, uno via Vespucci e uno via Goldoni, un’area a verde in parte attrezzata con giochi per bambini, marciapiedi, illuminazione pubblica e fognatura. Tutta l’area, con le opere di interesse pubbliche realizzate dal proprietario privato, diventerà di proprietà comunale. Nel terreno di via Tobagi, che il Comune cede alla ditta privata, saranno realizzati due fabbricati industriali. L’area dell’ex cementificio ha una superficie di circa 11mila metri quadrati. I parcheggi da realizzare saranno di 900metri quadri in via Vespucci e di 400 metri quadri in via Goldoni. Saranno disponibili in tutto circa 60 posti auto parte dei quali saranno riservati ai residenti delle strade vicine e in parte saranno lasciati liberi per tutti e in particolare contribuiranno ad alleviare la carenza di parcheggi per i tanti utenti della ferrovia. Il terreno di via Tobagi ha una superficie di 6.200 metri quadrati e la superficie coperta dei nuovi edifici produttivi sarà pari a circa 2.500 metri quadri. L’operazione prevista dal piano attuativo risponde alle linee urbanistiche predisposte nel Piano Operativo Comunale che indicava questa soluzione, cioè lo scambio tra il terreno comunale di via Tobagi e la riqualificazione dell’ex cementificio, come una via praticabile per eliminare il degrado presente da tempo tra via Goldoni e via Vespucci. Il piano attuativo è stato approvato dal consiglio comunale con voto unanime in quanto tutti i gruppi consiliari vi hanno riscontrato un interesse evidente per la collettività ed in particolare per la frazione di Stazione. Il sindaco Betti ha sostenuto che anche dal punto di vista economico il piano conviene al Comune in quanto le opere di riqualificazione a carico dei privati nell’ex cementificio hanno un valore superiore a quello del terreno di via Tobagi ceduto dall’amministrazione comunale. Ora che il piano è stato pubblicato occorre aspettare trenta giorni per le eventuali osservazioni. Se non ci saranno osservazioni entrerà immediatamente i vigore. Intanto la ditta proprietaria dell’area dell’ex cementifico ha già provveduto a demolire le vecchie e fatiscenti strutture che vi si trovavano.

Giacomo Bini