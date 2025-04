Due nuove frane vicino a La Lima. Squadre al lavoro per liberare le strade

Nella notte fra giovedì 17 e venerdì 18 aprile, si sono verificati due smottamenti con occupazione, totale e parziale, delle strade. Entrambe le frane sono avvenute in prossimità de La Lima, l’una sulla Statale 12 e l’altra sulla Statale 6. Mentre per la prima l’intervento di Vigili del fuoco e Anas ha permesso una parziale riapertura, a senso unico alternato con semaforo, la seconda appare molto più impegnativa, su un fronte lungo una ventina di metri e alto una quarantina. Da una prima verifica sembra che la causa sia la vegetazione incolta, con prevalenza composta da acacie, che ha fatto franare le piante e diversi metri cubi di terra. L’intervento dei Vigili del fuoco è iniziato alle 5 del mattino, nel frattempo l’Anas ha fatto intervenire l’impresa per lo sgombero d’emergenza e i lavori si sono protratti per tutto il giorno. Attimi di terrore per alcuni testimoni che hanno visto la frana abbattersi sulla strada un attimo dopo il transito di un’auto. "La viabilità alternativa – fa sapere il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini – da San Marcello verso Abetone e Lucca, solo per le automobili, è la Sp18 attraverso i paesi di Lizzano e Spignana, una strada fragile e su cui la Provincia ha annunciato interventi a breve termine per la messa in sicurezza, che devono ancora essere realizzati".

Anche la minoranza consiliare tramite il suo capogruppo Franco Del Re fa sapere che: "La situazione della viabilità montana è molto critica. A breve chiuderà il ponte del Melini a Pracchia per lavori di consolidamento, mentre le manutenzioni ordinarie mancano spesso. C’è il rischio concreto che l’area della Montagna Pistoiese possa diventare isolata, a causa di disagi costanti, con chiusure e lavori che non hanno scadenze. Questa situazione non è più tollerabile, poiché i residenti, già privi di servizi essenziali, potrebbero non riuscire a raggiungere le strutture sanitarie. Si chiede quindi ai sindaci di Abetone Cutigliano e di San Marcello Piteglio, ai presidenti della Provincia di Pistoia e della Regione Toscana, e ai dirigenti dell’Anas, quali soluzioni siano emerse dal tavolo prefettizio. Si chiede un’urgente accelerazione, coinvolgendo il Ministero dei Trasporti, per reperire fondi e avviare i lavori di riqualificazione delle strade".

Andrea Nannini