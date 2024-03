Due mimose piantate al ’Fedi-Fermi’

Due mimose sono state piantate al “Fedi-Fermi” per celebrare la giornata internazionale delle foreste e quella in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, evento organizzato dal Circolo Legambiente di Pistoia rappresentato dal presidente Antonio Sessa. Il consigliere Gabriele Giacomelli ha preso parte alla cerimonia di piantumazione delle mimose che si sommano alle altre 100 piante messe a dimora da Legambiente nel 2023, nell’ambito del progetto Life Terra - Music 4 the Planet, al quale la Provincia ha aderito nell’ottica della rigenerazione degli spazi verdi urbani. "Ricordiamo Natale De Grazia e Luigi Loculano, entrambi uccisi per aver condotto indagini su questioni di rilevanza pubblica, come appalti e smaltimento illegale di rifiuti tossici, persone straordinarie che hanno sacrificato la loro vita in nome di un Paese più giusto – ha detto Giacomelli –. I ragazzi, attraverso la piantumazione di queste due giovani mimose nel loro ricordo, hanno compiuto un’azione estremamente significativa. Le nuove generazioni hanno la possibilità di cambiare le cose. Con l’aiuto della scuola, della famiglia, degli adulti con cui si confrontano, possono lavorare per costruire un paese finalmente libero dalle prevaricazioni del sistema mafioso".