Due milioni dalla Regione per la Casetta Pulledrari. E uno per il Rondò Priscilla

Due milioni e trecentocinquantamila euro dalla Regione Toscana per riaprire la Casetta Pulledrari e un milione per i lavori al Rondò Priscilla. La strada è stata difficoltosa e il tempo necessario molto lungo ma, tutto è bene quello che riesce ad andare a compimento. Così la notizia diffusa dal sindaco di San Marcello Piteglio relativamente a oltre due milioni di euro stanziati dalla Regione Toscana per restituire il Rifugio della Casetta alla piena agibilità, è stata accolta molto positivamente. "Casetta Pulledrari: finalmente deliberate dalla Regione le risorse per la riqualificazione del rifugio come nuova struttura ricettiva. – scrive il primo cittadino, senza nascondere una certa soddisfazione - che porta, come ha richiesto la comunità locale e il nostro Comune, a raggiungere le risorse necessarie per poter dare l’avvio alla messa in opera del progetto realizzato dall’Architetto Niccoli per l’Unione dei Comuni. Le risorse complessive disponibili messe a disposizione dalla Regione sono a questo punto 2.350.000 Euro". La notizia era stata parzialmente anticipata dal consigliere Marco Niccolai, consigliere regionale Pd e presidente della commissione per lo sviluppo delle aree interne, con una nota in cui ha dichiarato: "Ai 33 milioni stanziati per gli interventi infrastrutturali (nella Provincia di Pistoia) si aggiungono 2 milioni di euro per la montagna pistoiese, 1 milione di euro per la Casetta Pulledrari e 1 milione di euro per interventi nel Comune di Abetone Cutigliano. Si tratta di opere attese sulla viabilità e per la modernizzazione delle aree interessate".

Marcello Danti, sindaco di Abetone Cutigliano: "Sono molto soddisfatto per il finanziamento di un milione di euro che la Regione ha stanziato a favore del Comune che amministro e ringrazio il Presidente Giani per la promessa mantenuta. Il contributo sarà utilizzato per l’avvio dei lavori al Rondò Priscilla sul primo lotto del progetto con il ripristino della piscina, del bar e la realizzazione della cucina. Seppure sia una parte del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto complessivo, ci permette di completare la prima parte con risorse dell’ente, ridando vita finalmente a un complesso che era il fiore all’occhiello di Cutigliano e che può tornare a essere un punto di riferimento per tutta la montagna". Infine Marmo nel prosieguo della sua nota, ricorda la manifestazione del mese scorso a sostegno della richiesta di apertura del Rifugio, e ringrazia tutti i partecipanti evidenziando l’importanza di: "un evento che ha messo i riflettori sulla necessità di dare un segnale chiaro al nostro territorio su questo bene che per quasi un decennio è rimasto inutilizzato e versa oggi in stato di degrado".

Andrea Nannini