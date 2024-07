Due ladri mascherati in azione. Novantenne sequestrata in casa

Furti in abitazioni nel Comune di San Marcello Piteglio, questa volta nel mirino dei ladri ci sono state alcune abitazioni a Bardalone e Pontepetri. Il fatto più grave è accaduto a Pontepetri, dove una donna di quasi novant’anni è stata sequestrata in casa da due banditi mascherati. L’hanno chiusa in una stanza per poter rovistare e rubare. Mentre nelle prime due abitazioni, che si trovano in due diverse zone del paese, i proprietari si sono accorti dell’intrusione solo al ritorno a casa, rilevando la razzia di orologi e oggetti d’oro, nel secondo caso, nell’abitazione che si trova invece nel centro del paese di Pontepetri e dove sono entrati i malviventi, è sopraggiunta in quel momento l’anziana madre del proprietario, che abita al piano sottostante.

Il dramma si è consumato intorno alle dieci del mattino. Quando la donna è entrata in casa, i due malviventi, per poter agire indisturbati, l’hanno rinchiusa in una stanza, poi si sono messi a rovistare e hanno portato via orologi e alcuni oggetti d’oro. I due ladri avevano il volto coperto da una mascherina sanitaria. Un artificio che li ha resi però irriconoscibili, anche se sembra fossero di giovane età. Il reato, forse diversamente da quanto progettato, non è quello di furto, ma probabilmente si è trasformato in quello, ben più grave, di rapina impropria.

Fortunatamente si spera, e sembra, senza conseguenze per l’anziana signora. Certo che lo spavento non deve essere stato poco e la paura non le ha fatto certo bene.

L’attenzione dei cittadini è alta, ma evidentemente non basta a sventare ogni tentativo. Il sindaco, Luca Marmo, al corrente degli eventi mette in guardia i cittadini suggerendo: "Serve attenzione continua e ricordarsi di chiudere sempre le porte. Il Comune ha messo a disposizione delle forze dell’ordine i filmati delle telecamere e ha preso contatto con la prefettura per chiedere di aumentare la vigilanza sul territorio".

Andrea Nannini