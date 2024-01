Due incidenti in motocicletta in poche ore

Due incidenti in moto in poche ore. Ieri mattina i volontari della Croce Verde di Chiazzano sono intervenuti sul viale Arcadia, per soccorrere un motociclista che aveva perso il controllo del suo scooter ed era finito rovinosamente a terra. L’allarme è scattato intorno alle 8 del mattino. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia municipale di Pistoia. Da una prima ricostruzione della dinamica, sembra che non ci fossero altri mezzi coinvolti. Probabilmente, l’uomo, 64 anni, è scivolato ed è finito con violenza a terra. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale San Jacopo: per fortuna non è in pericolo di vita. Un altro brutto incidente è avvenuto domenica sulla statale 64: trovate l’approfondimento sul fatto nella cronaca.