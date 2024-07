Drappi in via dei Fabbri. Così il centro si colora

Chi è passato dal centro storico in questi giorni avrà certamente notato una piacevole novità in via dei Fabbri. Basta alzare lo sguardo verso il cielo per accorgersi di come siano apparsi dei drappi in stoffa di tutti i colori. Un’iniziativa voluta dai commercianti e dai ristoratori della strada per rendere più accattivante, esteticamente parlando, e di conseguenza più accogliente il centro per i turisti, anche in vista dei "Percorsi Notturni", con i negozi che saranno aperti tutti i giovedì di luglio fino a mezzanotte. Le istallazioni resteranno al loro posto fino alla fine di settembre, come spiega Francesca Falleni, titolare di Maison 22, nonché una delle principali promotrici dell’iniziativa: "Sono due anni che chiediamo al Comune di poter abbellire la strada in questo modo. Finalmente ci siamo riusciti, ottenendo i permessi necessari: devo ringraziare tutti i commercianti e i ristoratori di via dei Fabbri, che hanno aderito al progetto in maniera entusiastica, e ovviamente l’azienda Mixar di Casalguidi, che si è occupata interamente dell’allestimento. Siamo molto contenti del risultato e anche i clienti, e in generale i passanti, mi sembrano colpiti positivamente. Era quello che ci auguravamo quando abbiamo pensato a questa soluzione per il nostro amato centro". Iniziative come queste possono davvero aiutare ad attirare turisti? "Senz’altro il fatto di dimostrarci propositivi può essere sicuramente d’aiuto. Poi non è facile mettere in pratica le idee, perché comunque bisogna passare da una certa burocrazia, però – osserva ancora Francesca Falleni – ci sentiamo di aver fatto una buona cosa per tutto il centro. Speriamo che le presenze non manchino in questo luglio ricco di iniziative e che tutti rimangano contenti di questi drappi colorati che rendono più vivace e brillante via dei Fabbri".

Francesco Bocchini