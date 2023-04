Dramma in tangenziale Tamponato il camion dei vigili del fuoco Il mezzo si è ribaltato

I vigili del fuoco stavano accorrendo, a sirene spiegate, in aiuto di un bambino che era rimasto chiuso in casa, in via Castel dei Guidi, ma non ce l’hanno fatta ad arrivare perché proprio mentre il camion con cinque pompieri a bordo stava per imboccare la strada dalla Tangenziale Est di Pistoia, proprio all’altezza dell’incrocio tra Le Fornaci e la stessa via Castel dei Guidi, una Mercedes – secondo una prima ricostruzione – è piombata sul camion in manovra verso destra, tamponandolo sul lato posteriore destro. L’impatto è stato violento e il ribaltamento del camion dei vigili del fuoco è stato inevitabile.

Un incidente che ha lasciato di ghiaccio le persone che si trovavano a transitare lì ieri pomeriggio poco dopo le sei. Quella che qui riportiamo è, comunque, soltanto una prima ricostruzione di quello che è avvenuto, in attesa degli esiti dei rilievi che sono stati svolti dalle pattuglie della polizia municipale di Pistoia. Sei persone sono finite all’ospedale San Jacopo: i cinque vigili del fuoco del Comando di Pistoia che erano a bordo del camion e il conducente della Mercedes, un uomo di 30 anni.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118 e lo spiegamento di forze dell’ordine e dei soccorsi è stato ampio e immediato. I vigili del fuoco sono intervenuti in aiuto dei loro colleghi aiutandoli a uscire dalla cabina mentre un’altra squadra ancora si dirigeva verso l’intervento drammaticamente interrotto dal tamponamento.

Il conducente della Mercedes, da quanto abbiamo appreso, è uscito da solo dall’abitacolo della vettura che appariva molto danneggiata nella parte anteriore. Ma tutte le persone coinvolte nell’impatto sono state accompagnate in ospedale.

La centrale operativa ha quindi inviato alle Fornaci le ambulanze della Croce Verde di Pistoia, della Misericordia di Pistoia, di Montale, Valli della Bure e Candeglia.

Ogni squadra si è presa cura di un ferito. Tutti erano coscienti e doloranti, ma per nessuno le condizioni apparivano preoccupanti. Soltanto per il conducente del camion dei vigili del fuoco si è ipotizzato un trauma alla spalla, conseguenza dell’impatto contro il suolo del pesante mezzo di soccorso. Tutti i vigili del fuoco, sempre secondo quanto abbiamo appreso ieri pomeriggio, sono stati poi sottoposto alla tac per escludere fratture e traumi interni in seguito al ribaltamento del camion Aps (autopompa serbatoio) sul fianco sinistro.

Sul posto è accorso anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco, ingegnere Fabio Tossut, che si è trattenuto per tutto il tempo dei rilievi e ha seguito fino a tarda sera l’evoluzione della situazione e le condizioni dei cinque vigili del fuoco rimasti feriti.

Immediata la ripercussione dell’accaduto sul traffico stradale che è stato sorvegliato dalle pattuglie dei carabinieri, intervenute in aiuto della municipale.

Gabriele Acerboni