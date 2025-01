Dopo le feste si torna in forma. Ecco i percorsi termali da fare: "Dalle cure alla prevenzione"

Rimettersi in forma dopo le feste è possibile e la Valdinievole offre la possibilità di farlo alle terme. In particolare a Monsummano il direttore sanitario di Grotta Giusti, il dottor Gianbattista Garsia, ci spiega perché, ricordando i benefici delle cure termali. "Le cure termali – fa sapere – convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale sono utili sia per la cura delle forme allergiche, sia per la cura e prevenzione delle malattie respiratorie, perché stimolano il sistema immunitario. Quindi, oltre ad avere un effetto antinfiammatorio, una volta fatto il ciclo di cura le difese immunitarie sono più forti".

In particolare per il trattamento di problematiche a livello respiratorio le cure più efficaci secondo il dottor Garsia sarebbero "sicuramente aerosol, inalazioni, irrigazioni, docce nasali e nebulizzazioni. L’aerosol è un trattamento a base di acqua fredda e secca, mentre le inalazioni sono a base di acqua calda e umida, quindi più adatte nei casi che presentano una forte produzione di muco. Le irrigazioni e le docce nasali invece vengono sfruttate principalmente dei casi di sinusiti e rinosinusiti ricorrenti o anche solo saltuarie. Le irrigazioni adoperano diversi litri di acqua termale per operare un vero e proprio lavaggio delle cavità nasali e dei seni paranasali che lasciano le mucose deterse e idratate, mentre nel caso delle docce nasali micronizzate l’acqua termale viene distribuita in microparticelle ad alta pressione. Infine, le nebulizzazioni sono consigliate nei casi in cui l’infiammazione coinvolga le aree respiratorie alte e soprattutto le basse, in particolare i bronchi".

La grotta naturale di Monsummano poi, da quanto emerso può essere considerata una valida cura per le infiammazioni respiratorie. "I benefici del bagno di vapore della grotta naturale – prosegue il dottor Garsia – hanno effetti curativi anche sulle vie respiratorie, soprattutto le alte. La nostra acqua termale include una buona quantità di bicarbonati e una piccola componente di zolfo disciolto nell’acqua, quindi non gassoso, che non provoca la formazione di alcun odore. Questa caratteristica rende l’effettuazione delle cure inalatorie non sgradevole e assolutamente sopportabile. Inoltre la composizione chimica naturale rende la nostra acqua termale adatta alla cura delle patologie respiratorie sia secche che umide".