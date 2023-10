Anziana abbandonata, convalidato l’arresto della badante. L’accusa: maltrattamenti aggravati

Pistoia, 10 ottobre 2023 – Resterà nel carcere di Sollicciano Livioara Marii, la badante 45enne romena, che venerdì sera è stata arrestata dai carabinieri di Pistoia intervenuti nella casa dell’anziana che avrebbe dovuto assistere. A chiamare i militari è stato il figlio della novantenne invalida, dopo aver trovato la madre seminuda, riversa sul pavimento del salotto del suo appartamento, completamente sporca della sua stessa urina. Accanto a lei, sul divano, addormentata e in preda ai fumi dell’alcol la badante che, all’arrivo dei militari, non è riuscita a giustificare la situazione, evidentemente anche per il suo stato. Immediati sono scattati i soccorsi: l’anziana è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo, dove per lei è stato attivato il codice rosa.

Da un rapido controllo, intanto, i militari hanno appurato che sulla badante romena gravava anche un precedente di polizia specifico: sembra che già in passato fosse stata denunciata dalla figlia di un novantenne che assisteva per abbandono di incapace. Drammatica la situazione che i militari si sono trovati davanti, al momento del loro arrivo nell’appartamento. Sembra che la casa fosse in uno stato di degrado: sporca e in disordine, così come l’anziana, che è invalida, probabilmente lasciata senza alcun tipo di cure. La donna infatti, era seminuda e bagnata della sua stessa urina. Una situazione che si sarebbe presentata agli occhi dei suoi famigliari già altre due volte nel giro di pochi giorni: una volta era stato il figlio a trovarla in queste condizioni, un’altra la nuora, e avevano chiesto spiegazioni alla badante. La donna lavorava da qualche tempo per la famiglia ed era regolarmente assunta nella sua mansione.

Ma non è tutto: sembra che sul corpo dell’anziana siano stati notati anche alcuni lividi. Per questo, il sostituto procuratore Luisa Serranti, che dirige le indagini dei carabinieri, ha disposto l’arresto in carcere. L’accusa che pesa sulla badante è di maltrattamenti aggravati (articolo 572 del codice penale). Ieri mattina, all’udienza davanti al giudice Luca Gaspari, era presente il suo avvocato, Maria Vittoria Morselli del foro di Pistoia. Il giudice ha disposto la custodia in carcere: la donna resterà a Sollicciano.