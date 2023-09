Donare il midollo osseo per salvare una vita

Appuntamento con Admo che domani, sabato 30 settembre, torna in piazza del Duomo per cercare donatori di vita. Come ogni anno l’Associazione donatori di midollo osseo torna nelle principali piazze italiane con la campagna "Match It Now" per di invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età a iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo (Ibmdr) conun prelievo di sangue o di saliva. Lo scopo principale dell’Associazione è informare la popolazione sulla possibilità di donare il midollo osseo, spesso unica cura per i tanti pazienti che, affetti da leucemie o altre malattie del sangue, hanno bisogno di un trapianto per tornare a vivere. Il trapianto può essere fatto solo con un donatore compatibile, ma purtroppo la compatibilità genetica è bassa persino all’interno della propria famiglia e quindi è molto spesso necessario rivolgersi al registro dei donatori, tra cui solo 1 su 100.000 è "il tipo giusto". Per questo è importantissimo avere un gran numero di donatori volontari tipizzati iscritti nel Registro. "Io sono stata fortunata – racconta Fulvia, trapiantata 12 anni fa e oggi completamente guarita – perché il tipo giusto per me in quel registro c’era, e ha potuto e voluto donarmi una piccola parte di sé salvandomi la vita". La donazione è una procedura sicura e non dolorosa. L’obiettivo di "Match it Now" 2023 è arrivare a 1000 nuovi tipizzati. A Pistoia i volontari Admo saranno in piazza per l’intera giornata con uno stand informativo in cui sarà possibile effettuare direttamente l’iscrizione al registro. L’evento sarà rallegrato dai clown Vip Firenze, che nel pomeriggio faranno animazione per bambini. Maggiori informazioni su www.admo.it; [email protected]; 339.1331707. C i si può iscrivere sudonatoriadmo.org