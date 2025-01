Domenica a Pistoia l'arcivescovo di Santiago di Compostela

Pistoia, 2 ottobre 2021 - Domani, domenica 3 ottobre, la diocesi si prepara ad accogliere monsignor Barrio Barrio, arcivescovo della diocesi di Santiago de Compostela. L’arcivescovo riceverà il benvenuto della città nel palazzo comunale, accompagnato dal vescovo Tardelli, alle ore 10, con la presenza del sindaco Tomasi. Alle ore 11, in duomo, monsignor Barrio Barrio concelebrerà la Santa Messa con il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli. Alle ore 17 l’arcivescovo parteciperà alla tavola rotonda, appuntamento dei Linguaggi del Divino “Camminare sul mare, Roma, Santiago e Gerusalemme per un nuovo spazio di pace Euromediterraneo”, con il presidente Cei cardinale Gualtiero Bassetti, mons. Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. «Questa visita dal sapore storico rafforza ancora di più il legame delle chiese di Pistoia e Santiago di Compostela, nel nome dell’apostolo Giacomo – ricorda il vescovo Fausto Tardelli -. Alla sua scuola di amore torniamo a percorrere insieme le vie del Vangelo, in un viaggio che unisce e attraversa il continente europeo, che deve essere per noi nuova terra di evangelizzazione».