Domattina celebrazione contro la mafia

La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, sarà celebrata a Quarrata domattina a partire dalle 10, sul bene confiscato alla camorra in località Catena, Via Statale 787, con la parteciperanno di alcune classi delle Scuole medie "Alighieri" e "Nannini". Con questa iniziativa Libera Pistoia, il Comune di Quarrata, CGIL, SPI CGIL, CISL e UIL vogliono esprimere vicinanza ai familiari delle vittime innocenti, l’impegno contro mafie e corruzione, per la pace e la giustizia sociale. I soggetti promotori sono i firmatari del progetto in base al quale l’ANBSC ha assegnato al Comune il bene confiscato e sono impegnati a garantirne l’uso sociale.