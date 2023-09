Domani l'assemblea annuale a Pistoia: bonus edilizia e sfide future Domani a Pistoia, l'Ance Toscana Nord discuterà su temi come bonus edilizia, come superare un momento complesso e contraccolpo dovuto all'exploit di aziende e lavoro degli ultimi due anni. Un importante impegno associativo per i costruttori lucchesi, pratesi e pistoiesi.