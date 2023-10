Medaglie e piazzamenti di vertice, ottenuti nella massima rassegna mondiale. Ecco perché il DLF Pistoia può tracciare un bilancio più che positivo della World Cup di pattinaggio artistico, andata in scena pochi giorni fa a Friburgo. Una delegazione pistoiese ben nutrita, quella convocata dal commissario tecnico della Nazionale, Fabio Hollan, per il torneo intercontinentale svoltosi in Germania: accanto a Sara Pieracci, Nicola Cervellera, Marina Pieracci, Martina Risaliti e Federico Buracchi, chiamati a gareggiare, c’erano anche il presidente del DLF Daniele Capacci e l’allenatrice Antonella Potenza. E pattinatori e pattinatrici non hanno affatto demeritato, confrontandosi con i migliori del globo nelle varie categorie anagrafiche. A partire da Buracchi e Cervellera, saliti sul gradino più alto del podio: entrambi si sono laureati campioni del mondo, rispettivamente nella categoria "cadetti" e nella categoria "junior". Ottima anche la prestazione di Sara Pieracci, che torna a casa con una medaglia di bronzo fra le cadette. Risaliti ha invece sfiorato il podio fra le junior, piazzandosi quarta e precedendo di una posizione la compagna di squadra Marina Pieracci. La dirigenza si è detta più che soddisfatta dei risultati degli atleti. E fra poco meno di un anno, avranno la possibilità di disputare la Coppa del Mondo a due passi da casa, visto che la prossima edizione della kermesse dovrebbe tenersi a Prato nel 2024.