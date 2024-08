Django Festival, e torna la magia. Musicisti ambasciatori dei monti

E’ stata presentata ieri mattina nella sala consiliare del Comune di San Marcello Piteglio, la seconda edizione del Toscana Django Festival. La manifestazione è organizzata dall’associazione Habanera, sotto la direzione artistica del musicista Maurizio Geri, che coordina una mezza dozzina di collaboratori. L’evento, organizzato da Maurizio Geri (nella foto), con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, del Comune di San Marcello Piteglio e di altre realtà, sia istituzionali che private, prende ispirazione da quello storico dei Sentieri Acustici, cessato assieme all’ipotizzata e mai realizzata, cancellazione delle Province. Il programma degli eventi, che iniziano mercoledì 21 agosto, si snoda su due appuntamenti giornalieri, il primo nel pomeriggio, definito "concerto aperitivo", mentre il secondo prenderà il via alle 21.30 sul palco centrale allestito nella palestra Pertini di Bardalone.

Alle 18.30 di mercoledì 21, sarà Gianbanda, un gruppo composto da corsisti di Torino, Roma e Pisa, che si sono conosciuti da allievi del 2023, a dare inizio ai concerti, partendo dall’osteria dei Mammalucchi di Pontepetri. Alle 21.30 Concerto Orchestra Bailam si esibirà alla palestra Pertini. Giovedì 22, alle 21.30, Gianbanda aprirà la serata del Pertini che proseguirà alle 22 con Concerto Tcha Limberger Trio. Venerdì 23 agosto, alle 18, Gianbanda prenderà possesso di Piazza Guermani a Piteglio, contemporaneamente Pippi Dimonte quintet invece, si esibirà al Giardino didattico di Pontepetri. La giornata si concluderà al palazzetto Pertini con Giorgio Conte, fratello del noto Paolo.

Sabato 24 Gianbanda si esibirà alle 18 in Piazza Appiano a Maresca, nel prosieguo della manifestazione, Gianni Landroni sarà protagonista alle 21.30 al palazzetto Pertini, seguito alle 22 da Tchavolo Schmitt e Maurizio Geri. Domenica, ultimo giorno di concerti, Dusty Broom concluderà la kermesse al Giardino didattico di Pontepetri.

In parallelo si terranno i corsi e le masterclass: giovedì 22 dalle 10 alle 13 corso di chitarra al palazzetto Pertini, seguito dalle 15 alle 17 dalla masterclass con Tcha Limberger; mentre dalle 14.30 alle 17.30 il corso di canto si svolgerà alla sala coop di Maresca. Venerdì 23, dalle 10 alle 13, corso di chitarra al palazzetto Pertini, contemporaneamente alla Masterclass con Pippi Dimonte, mentre il corso di canto si terrà dalle 14.30 alle 17.30 alla sala coop di Maresca. Sabato 24 il corso di chitarra sarà al Pertini dalle 10 alle 13, stesso luogo e stessa ora d’inizio per la masterclass con Federico Zaltron, che termina alle 12.

Il corso di chitarra invece, ancora alla sala Coop dalle 14.30 alle 17.30. Domenica gran finale con le prove generali dei due corsi, dalle 10 alle 13 alla sala Coop di Maresca e, dalle 14.30 alle 16.30 al Bar Mammalucchi di Pontepetri, masterclass di Tchavolo Schmitt.

Dall’esperienza dello scorso anno è nato un disco contenente brani eseguiti all’epoca, in pratica un prodotto musicale nato dalla manifestazione e che al suo interno dovrebbe avere interessanti sviluppi. "Il tratto distintivo – come hanno sottolineato l’assessore Alice Sobrero e il direttore artistico Maurizio Geri – è nella elevata qualità della musica e anche in tutte le innumerevoli implicazioni culturali, a partire dal legame fortissimo con l’emigrazione che sulla Montagna pistoiese ha radici profonde, che si ritrovano nella Musica migrante. Non trascurabile – ha aggiunto Sobrero – l’aspetto conoscitivo di questi luoghi, che esprimono una suggestione magica che si sposa alla suggestione della musica. I partecipanti ne rimangono affascinati e diventano naturalmente ambasciatori dei nostri luoghi".

Andrea Nannini