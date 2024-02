Diventare giardiniere d’arte

Una mattinata dedicata ai giardini d’autore, con l’agenzia formativa "Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista", Vannucci Piante, il Comune e Toscana Formazione Srl. Si svolgerà sabato 24 febbraio a partire dalle ore 9 al "Pistoia Nursery Campus" di via Bonellina. Un open day per poter approfondire il percorso formativo, conoscere gli spazi dedicati al corso che formerà i Giardinieri d’arte per giardini e parchi storici, unendo anche la possibilità di incontrare alcuni dei principali docenti di riferimento. L’obiettivo è formare la figura professionale che sia in grado di realizzare gli interventi di conservazione, rinnovamento, rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione di giardini e parchi storici. Un corso articolato che ha una durata di 640 ore (suddivise in 330 di lezioni in aula, 240 di stage e 30 di accompagnamento), per ottenere la qualifica professionale. Un corso, per chi vi parteciperà, interamente gratuito, finanziato dal Pnrr. Le lezioni si terranno in presenza, suddivise fra la sede dell’agenzia formativa in corso Gramsci 37 e il Nursery Campus con la partecipazione di docenti "maestri del verde" e il contributo degli esperti di Vannucci Piante. Iscrizioni aperte fino al 10 marzo. I posti disponibili sono 18. Per questa giornata di debutto, che andrà avanti fino alle 12.30, fra i relatori ci saranno Roberto Orlandini (Dynamo Camp) e il responsabile marketing dell’azienda che ospita il corso, ovvero Andrea Massaini (foto), con l’architetto paesaggista Stefano Mengoli dell’agenzia formativa. Al termine, ci sarà la consegna degli attestati di qualifica professionale di manutentore del verde.