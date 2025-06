Disperso, per due notti al freddo. Anziano salvato grazie ai cani

Nuova operazione di soccorso per il personale della stazione di Abetone Cutigliano del Soccorso alpino della Guardia di finanza, in collaborazione coi Vigili del fuoco di Massa. Nel pomeriggio del 3 giugno è scattato l’allarme per la ricerca di un uomo di 84 anni, di Massa che si era perso nella folta vegetazione dell’appennino ligure nel comune di Zeri ed era riuscito a contattare un proprio conoscente per chiedere aiuto. Le ricerche sono andate avanti per tutto il giorno, per poi riprendere alle prime luci dell’alba del giorno successivo. Poiché il disperso non era stato in grado di dare indicazioni sulla sua possibile posizione e l’area di ricerca si presentava estremamente ampia, i finanzieri della stazione di Abetone hanno chiesto l’intervento della Sezione aerea di Pisa, che ha effettuato una serie di sorvoli della zona con un elicottero dotato anche del dispositivo di geolocalizzazione dei cellulari, grazie al quale è stato possibile individuare le coordinate da cui proveniva il segnale del telefono dell’anziano. E così la mattina del 5 giugno due unità cinofile da soccorso della stazione di Abetone Cutigliano sono state portate in elicottero sul posto dove, in collaborazione con le unità cinofile dei Vigili del fuoco, l’uomo è stato rintracciato. Era in stato confusionale ma ancora in vita, nonostante le due notti trascorse all’addiaccio. L’anziano è così stato trasportato a spalla dalle squadre dei soccorritori fino a un varco della copertura boschiva dove è stato recuperato dall’elicottero Pegaso 3 e portato all’ospedale di Massa. "Questa sinergia tra le componenti aerea e di soccorso alpino – spiegano le Fiamme Gialle – costituisce il prezioso valore aggiunto che la Guardia di finanza è in grado di mettere in campo, per garantire rapidità ed efficacia alle operazioni di ricerca e soccorso".

co.da.