Discover Pistoia Viaggio tra fumetti e storia

Cinque candeline uguale cinque anni di vita e di racconti, di focus e approfondimenti che parlano di Pistoia e del suo territorio, esaltandone a ogni numero peculiarità, personaggi, bellezze. Che è poi ciò di cui più di ogni altra cosa ognuno di noi ha più bisogno: positività, belle storie. Un traguardo da festeggiare per "Discover Pistoia" l’urban magazine edito dalla Giorgio Tesi che sabato 1 aprile rinnova il suo sodalizio con La Nazione e sarà in omaggio ai lettori che acquisteranno una copia del nostro quotidiano. È un "Discover" nuovo, in una grafica rivista e aggiornata, che celebra una sorta di "passaggio alla maturità", come lo definisce il suo direttore editoriale Giovanni Capecchi: "Discover ha messo radici e non a caso è diventato uno strumento di informazione sempre più atteso e diffuso, con una rete di collaborazioni in costante crescita". Crescita che pure il volume della rivista conferma, perché contrariamente agli albori oggi il magazine esce in 48 pagine anziché le iniziali 24. Ma veniamo ai contenuti, tutti raccolti attorno alla copertina del mese che stavolta è realizzata da Simona Baronti, architetta montecatinese che pure all’illustrazione dedica una bella parte della sua professionalità, che nella sua sintesi grafica propone Pistoia nei suoi simboli più noti, come la Montagna, le piante, San Zeno, Marino, le Terme, Pinocchio. Primo focus quello sulla prossima edizione del Festival del Giallo giunto alla tredicesima edizione e atteso per metà aprile, con un’anteprima sul programma e gli ospiti, per poi proseguire ancora con la vetrina dei Pistorienses, i ritratti di Nicolò Begliomini dedicati a persone e personalità della comunità di casa nostra.

Una ricca parentesi non poteva mancare sulla mostra appena inaugurata da Pistoia Musei dedicata al maestro Francesco Tullio Altan, babbo della Pimpa, di Cipputi e della caustica carovana di gente comune che intrattiene con arguzia il pubblico da decenni, stimolando la discussione su attualità, cronaca e politica. Un tuffo nel passato con "Pistoia com’era" a cura di Emiliano Nappini con la seconda puntata dedicata a via Cavour, il calendario Primavera al Museo dei Musei Civici, l’imminenza dell’appuntamento alla San Giorgio che festeggia un nuovo compleanno pubblico. Come sempre le rubriche: quella di Coldiretti, del Giardino Zoologico di Pistoia, della Fondazione Luigi Tronci e dell’associazione Voglia di vivere. Dieci pagine fitte di appuntamenti che guardano alla Valdinievole riuniti sotto l’insegna "Open week-Da Leonardo a Pinocchio" snocciolati in una sequenza che sarà utile per orientarsi nell’offerta, segnando ognuno i propri imperdibili. Le storie sono ancora tante in questo numero di Discover e come d’abitudine guardano oltre i confini della città, tra Monsummano, San Marcello, Collodi e Le Piastre. Se dunque la vostra curiosità è abbastanza risvegliata, non vi resta che recarvi in edicola questo sabato e ricevere gratuitamente questo piacevole regalo che vi farà compagnia per tutto il mese.

l.m.