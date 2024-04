Discover Pistoia, un lungo viaggio nell’arte

Uscita numero settantadue, il che, tradotto in età anagrafica, equivale a dire sei anni tondi tondi. È diventato un compagno di viaggio ormai abituale Discover Pistoia (ma non per questo scontato), il cui abbinamento gratuito con il nostro quotidiano si ripete questo sabato 6 aprile: a chi acquisterà una copia de La Nazione, edizione di Pistoia, sarà consegnato gratis il numero di aprile di Discover, edito dalla Giorgio Tesi Editrice. La copertina del mese è dedicata a un’opera dello scultore pistoiese Leonardo Begliomini, la cui antologica dal titolo "Donne forti" sarà inaugurata il prossimo 19 aprile nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, in piazza del Duomo, a Pistoia.

Il viaggio tra eventi, cultura e società prosegue, come sempre, pagina dopo pagina raccontando le attività delle principali istituzioni cittadine: dal circuito Pistoia Musei tra Pop Art e Millefiori alle opportunità e bandi della Fondazione Caript, passando per gli appuntamenti dei Teatri di Pistoia che si avviano verso la conclusione di stagione pur presentando un mese ancora ricco di proposte; e poi i Musei Civici con la "Primavera al museo" e le iniziative attorno alla mostra Revox, la biblioteca San Giorgio con la nuova mostra di Carmine Sanchirico, la Fondazione Vivarelli con gli eventi a Villa Stonorov e Associazione Giallo Pistoia che lancia la quindicesima edizione del Festival del Giallo.

Non mancano le curiosità, come quelle che Nappini snocciola nella rubrica "Pistoia com’era" o come quelle dedicate ai personaggi – i Pistorienses – che il fotografo Nicolò Begliomini propone di numero in numero: stavolta il protagonista è il giornalista dal cuore nerazzurro Andrea Ramazzotti. Si rinnova poi lo spazio dedicato alle storie made in Coldiretti, ai focus dell’associazione Voglia di Vivere, con numerosi altri spunti provenienti da realtà operanti a vario titolo e scopo sul territorio pistoiese.

Qui Valdinievole, con la Open Week 2024 e una ampia panoramica sulla proposta dei vari soggetti coinvolti che occupa quasi dieci pagine di Discover e infine lo sport stavolta con la danza aerea targata Asd Jammin Academy Musica Vera che al campionato regionale fa incetta di medaglie. Per approfondire i contenuti e fare scorta di notizie l’invito dunque è correre in edicola questo sabato e accaparrarsi gratuitamente con La Nazione di Pistoia ciascuno la propria copia gratuita di Discover Pistoia.

linda meoni