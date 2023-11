Discarica del Cassero. Verso la nuova conferenza

"Mi risulta che poche settimane fa l’assessore regionale Monia Monni abbia incontrato, qui a Serravalle, gli esponenti del Pd, per parlare della discarica del Cassero. Niente in contrario, ma considerando la delicatezza e l’importanza dell’argomento mi sarei aspettato da parte sua anche una visita in Comune, per parlarne anche con chi amministra il territorio". E’ il commento del vicesindaco Federico Gorbi alla visita, da parte dell’assessore regionale all’ambiente, avvenuta nei giorni scorsi e che promette di riaccendere il dibattito sulla discarica di Fosso del Cassero, considerando che la prossima settimana dovrebbe tenersi di nuovo la Conferenza dei servizi. Dopo il "no" opposto dal consiglio comunale all’eventualità che il nuovo piano regionale dei rifiuti preveda il conferimento di rifiuti solidi urbani anche all’interno del Cassero, sembra essere tornata una situazione di relativa calma, perlomeno in attesa di nuovi sviluppi. Il Comitato cittadino della discarica del Cassero aveva annunciato la possibilità, per la cittadinanza, di effettuare un nuovo sopralluogo lo scorso 16 ottobre, nel corso della quale i cittadini interessati avrebbero potuto osservare il sito accompagnati dai tecnici di Herambiente. Un’iniziativa rimandata a data da destinarsi, anche tenendo conto delle condizioni meteo attuali. Ecco quindi che qualche novità potrebbe esserci da martedì prossimo, in occasione del secondo incontro fra Comune, Regione e gestore.

L’argomento della Conferenza era la richiesta di Herambiente di portare la capienza della discarica a 3.392.500 metri cubi, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi: si tratterebbe di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione, effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi (allora non rilevati). Anche in questo caso il consiglio comunale si era espresso negativamente, davanti a questa prospettiva. La Conferenza precedente, due mesi fa, aveva dato adito a polemiche alla luce del parere tecnico favorevole espresso dal Comune, che si era rimesso ai tecnici regionali pur manifestando la propria contrarietà a questa ipotesi. E chissà che dal prossimo incontro non possa uscire qualche punto fermo sul futuro della discarica.

Giovanni Fiorentino