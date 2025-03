Dipinti, mobili e vintage. Fiera dell’Antiquariato. Edizione straordinaria

La Fiera dell’Antiquariato torna in centro con un’edizione straordinaria. Appuntamento oggi alle 8,30 alle 18,30. I banchi degli operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design saranno in via Cavour, via Cino e via Buozzi. L’iniziativa si aggiunge ai consueti appuntamenti previsti ogni seconda domenica del mese nello spazio espositivo La Cattedrale in via Pertini. Gli espositori provengono da tutta la Toscana: appassionati o semplici curiosi potranno cogliere ottime occasioni di acquisto, lasciandosi guidare dalle proposte che spaziano dagli oggetti del passato ad articoli di uso quotidiano. Gli esperti del settore offriranno una vetrina di articoli da collezionismo, tra cui mobili di diverse epoche, ceramiche, oggetti d’arredo, bigiotteria d’epoca, dipinti, stampe, libri, biancheria, giocattoli e rigatterie varie. Per permettere lo svolgimento della Fiera dell’antiquariato, dalle 6 alle 22 in via Cavour, via Bruno Buozzi, via Cino da Pistoia e piazza Gavinana sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Sono esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso e di emergenza e quelli inerenti la manifestazione.