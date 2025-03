Dipingere con gli occhi, omaggio a Tonacci

Dall’incontro virtuale tra due anime, una bella storia reale d’affetto e solidarietà. L’arte per non dimenticare un Angelo e sensibilizzare alla malattia. A tutte le malattie. Dal primo al 15 aprile prossimi, nell’Atrio del Palazzo Comunale, in piazza del Duomo, a Pistoia, tornerà "La Mostra del Cuore", organizzata da Autodemolizioni Dolfi Giampaolo in collaborazione con Farmadono e in compartecipazione con il Comune di Pistoia. Dopo il successo della rassegna che si è svolta nell’ex chiesa di San Giovanni Battista, Cristina Dolfi, titolare insieme al fratello Paolo dell’azienda di via di Canapale 10, a Pistoia, leader del settore delle autodemolizioni, vuole ricordare ancora una volta Maria Assunta Toniacci, scomparsa prematuramente a causa della Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. Maria Assunta è morta il 16 giugno del 2023 a Viepri, comune di Massa Martana, in provincia di Perugia, dopo aver convissuto per quindici anni con la Sla. Era legatissima a Pistoia e divenne artista durante la malattia: immobilizzata in un letto, imparò a disegnare e dipingere tramite un puntatore oculare. Quella che si apre martedì primo aprile è una esposizione a ingresso gratuito in una cornice prestigiosa come quella di Palazzo di Giano.

Una maniera per far ammirare una parte delle opere di Maria Assunta, acquistate nel corso degli anni da Cristina Dolfi perché ammirata, in primis, dalla creatività e dalla bellezza della pittura con il puntatore oculare, perchè Maria Assunta poteva muovere soltanto i muscoli oculari, e secondariamente per contribuire a finanziare le ingenti spese sanitarie dell’artista e sostenere, al tempo stesso, la sua incredibile volontà di adoperarsi per gli altri, con raccolte di fondi devolute puntualmente in beneficenza per lodevoli progetti. Un modo di sensibilizzare all’arte e al fondamentale supporto alla ricerca e alla lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica.

"Ho avuto la fortuna di conoscere Maria Assunta Toniacci sui social, da allora ho ammirato la sensibilità, la dignità, la forza e il coraggio di questa donna, fortissimamente legata alla vita, tanto da dedicarsi all’arte per molte ore al giorno e alla crescita della figlia. Dialogava con i professori, da remoto", è l’omaggio, sentito e commosso, di Cristina Dolfi. D’obbligo infine aggiungere che l’inaugurazione de "La Mostra del Cuore" si terrà martedì primo aprile, nell’Atrio del Palazzo Comunale, con inizio alle ore 10.

Gianluca Barni