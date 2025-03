"Dioggene", oltre la violenza. Appello alla meraviglia della vita

L’attore Stefano Fresi sarà in scena al teatro Moderno di Agliana con "Dioggene", la sera di venerdì 28 marzo alle 21. "Dioggene" è uno spettacolo che presenta tre monologhi in tre lingue diverse (volgare toscano, romanesco e italiano contemporaneo) ciascuno con atmosfera, tono e stile differente. In ognuno dei tre quadri, apparentemente così diversi tra loro, vengono trattati gli stessi temi: la violenza degli uomini, l’umana stupidità, la guerra, il bisogno di bellezza e di amore. In "Dioggene" Stefano Fresi si mette a nudo sulla scena con accanto a lui un solo elemento scenografico, diverso nei tre quadri: un mostruoso spaventapasseri, un’armatura e un bidone dell’immondizia. Tre simboli (paura, morte, rifiuti) in uno spettacolo che, a dispetto della violenza, della rabbia, delle ansie e del dolore trattati, rappresentano un appello alla meraviglia del mondo e della vita. Un lavoro scritto e diretto da Giacomo Battiato, che si avvale per l’allestimento dello scultore Oscar Aciar e del decoratore Bartolomeo Gobbo. I costumi sono di Valentina Monticelli, light designer Marco Palmieri, foto di scena di Chiara Calabrò. E’ una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni, Argot Produzioni. Con questo spettacolo si conclude la stagione di prosa del teatro Moderno di Agliana, organizzata da Fondazione Toscana spettacolo con il comune di Agliana. Lo spettacolo "Dioggene", come già annunciato, sostituisce "Ti sposo ma non troppo", rinviato e poi annullato per indisponibilità della protagonista Vanessa Incontrada. Un annullamento, come hanno spiegato Fondazione Toscana spettacolo e Comune di Agliana, da parte della "produzione per cause indipendenti dalla volontà della Fondazione Toscana spettacolo e del comune di Agliana".

La biglietteria del Moderno è aperta il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18, il sabato dalle 10 alle 12 e il giorno dello spettacolo dalle 17 alle 20. Per contatti: telefono 0574.673887, mail [email protected]. "Dioggene" conclude, con una settimana di ritardo per recuperare la data annullata, la stagione teatrale aglianese, che ha riscontrato grandi apprezzamenti da parte del numeroso pubblico. Un programma con sei appuntamenti in abbonamento, un’anteprima fuori abbonamento nel segno del gospel e uno spettacolo a ingresso gratuito in matinée per le scuole nel Giorno della Memoria. La conclusione era prevista il 21 marzo, con "Lieto fine" di e con Alessandro Benvenuti, andato in scena con successo.

Piera Salvi