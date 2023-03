Diffamarono l’ex comandante Nesti: assolti Bianchini e Romiti

Edoardo Bianchini e Alessandro Romiti sono stati assolti nel processo che li vedeva imputati per il reato di diffamazione a mezzo stampa, perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata letta ieri mattina dal giudice Pasquale Cerrone. I fatti, lo ricordiamo, erano quelli che vedevano come parte offesa l’ex comandante della Polizia Municipale di Agliana, Andrea Nesti. Bianchini e Romiti avrebbero pubblicato una serie di articoli sulla testata online "Linealibera" in cui avrebbero offeso il comandante Nesti, "gettando discredito sulla sua figura e sul trascorso professionale". Il giudice ha letto la sentenza di assoluzione, accogliendo le tesi della difesa, degli avvocati Pamela Bonaiuti e Katia Bonari, secondo cui gli scritti avrebbero avuto giustificazione nel diritto di cronaca. "Si tratta di un procedimento costola di quello principale - spiega l’avvocato Bonaiuti – Il giudice ha affrontato le questioni di diritto, riconoscendo la legittimità delle indagini giornalistiche".