Dialoghi nei territori. Quattro giornate di talk dall’ambiente alla cultura

Una serie di appuntamenti coi quali Unicoop Firenze incontrerà il territorio pistoiese, aprendosi all’ascolto e al confronto con la comunità locale attraverso incontri tematici dedicati alle istituzioni, alle associazioni e ai soci attivi del territorio. Con l’iniziativa "Dialoghi nei territori", la cooperativa fa tappa anche a Pistoia, più precisamente presso Mati Piante in Via Bonellina, dopo essere già stata protagonista nelle province di Prato, Pisa, Arezzo, Lucca e Siena. Gli eventi saranno distribuiti nell’arco di quattro giornate, da oggi fino a venerdì 21 marzo, sempre alle ore 17, e tratteranno quattro tematiche differenti.

Dopo l’inaugurazione della mostra e il simbolico taglio del nastro avvenuto ieri, il programma si aprirà questo pomeriggio con una conferenza sull’ambiente a cura di Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e professore dell’Università di Firenze, mentre domani sarà la volta di Daniel Lumera, biologo naturalista, che affronterà il tema del benessere. Giovedì il protagonista, nell’ambito della cultura, sarà Tommaso Montanari, storico dell’arte e Rettore dell’Università per gli stranieri di Siena, mentre l’appuntamento di venerdì sarà dedicato alla solidarietà con la Fondazione Il Cuore si scioglie.

"In seguito alla mostra dello scorso anno per il nostro Cinquantesimo, sentivamo l’esigenza di dare continuità a quell’esperienza – ha detto Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze –, e con ’Dialoghi nei territori’ abbiamo coinvolto tutte le province in cui è presente la cooperativa. Il radicamento sul territorio di Unicoop Firenze ha permesso nel tempo di tessere relazioni costruttive e solide con diversi interlocutori e con questa iniziativa vogliamo aprirci ancora di più all’ascolto del territorio e della comunità, con l’obiettivo di conoscere nuove realtà e rafforzare le reti di relazioni già attive".

Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze, ha fatto il punto della situazione sul contesto economico pistoiese legato alla cooperativa: "Contiamo ad oggi oltre 103mila soci e più di 127mila clienti settimanali, numeri che evidenziano l’importante impatto su questo territorio. Unicoop Firenze svolge non solo una funzione economica, ma raccoglie anche una serie di istanze e aspettative legate ai temi della solidarietà, della sostenibilità e della valorizzazione dell’economia locale. Gli appuntamenti dei prossimi giorni saranno una grande opportunità per confrontarsi su questi temi, per analizzare il presente in cui ci troviamo e per delineare valori e progetti".

Soddisfazione anche da parte di Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze: "Con questo ciclo di incontri vogliamo fare luce sulle problematiche ma anche sulle ricchezze dei territori in cui operiamo. Lo scambio di idee e di opinioni con le associazioni e gli imprenditori locali non può che rappresentare un momento di condivisione cruciale ai fini del miglioramento della vita della comunità".

Michele Flori