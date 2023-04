"Diablo Dance Evolution" Una pioggia di medaglie per le danzatrici di Najet

Torna a far parlare di sé la Diablo Dance Evolution di Agliana del presidente Raffaele Mascii. Le danzatrici neroverdi, della scuola di danza sportiva di Via Calice, agli ordini del tecnico preparatore Michela Lapolla in arte Najet, hanno raccolto allori al Campionato Regionale toscano e Interregionale Toscana-Umbria disputato al Pala Monte Paschi di Chianciano Terme. Nel senese, infatti, i risultati sono state davvero ragguardevoli. Si segnalano i titoli regionali e interregionali Fids (Federazione italiana danza sportiva) conquistati da Giulia Oddo nella 3149 cl C Oriental Folk, nella classe B Oriental Dance e nella cl A Oriental Show Dance; da Sara Mosca nella 1316 Oriental e nella Oriental Folk cl B. Ma non solo. Le medaglie d’argento ottenute da Alessandra Ponziani nella 1314 cl A Oriental Dance e nella 1316 cl B Oriental Folk Dance. "Che dire? – si chiede un’entusiasta Najet –. È stata un’emozione tornare in pista, un’emozione forte vedere ballare e crescere ogni volta le ragazze. Sono state davvero brave le mie stelle. Adesso sotto con gli allenamenti, per arrivare a nuove mete". Agliana quindi, e in particolare la Diablo Dance Evolution, tiene alto il nome di Pistoia nella danza sportiva. "Siamo contenti dei risultati raggiunti, che testimoniano la crescita dei nostri giovani – riprende e conclude Najet – e ci auguriamo che i loro percorsi possano continuare ai Campionati Italiani". Per informazioni sull’attività della Diablo Dance Evolution e iscrizioni è possibile contattare i numeri di cellulare 353.4326231 (solo Whatsapp), 349.7539091 (Michela) o 333.4921445 (Raffaele) oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Gianluca Barni