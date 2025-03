"Dentro fuori". Il terzo film sulla Dynamo

Un appuntamento da non perdere oggi alle 13 su Rai3, quando verrà trasmesso "Dentro Fuori", terzo e ultimo atto della serie dedicata alle famiglie dei bambini ospitati nella struttura di Limestre. Su Raiplay è possibile vedere anche i primi due film della trilogia Dynamo: "Una meravigliosa avventura", sui programmi per bambini, e "Siamo Dynamite" dedicato agli adolescenti. Fa pensare la frase di una mamma che dice: "La malattia di mia figlia non mi fa paura, l’ho accettata a braccia aperte, quello che mi fa paura sono le risate della gente quando guardano mia figlia sull’autobus". In questa riflessione c’è tutto il senso dell’umanità, o peggio la sua assenza, con cui si trovano a convivere i genitori dei ragazzi che hanno ispirato la trilogia prodotta da Dynamo Camp e LadyBug. Quest’ultimo episodio è stato girato durante una settimana nella quale una trentina di famiglie provenienti da tutta l’Italia, accomunati dalla convivenza con figli che la società dell’apparenza in cui siamo immersi ha difficoltà a sostenere, trascorrono insieme le vacanze di Pasqua. Attraverso l’incrocio delle loro storie, comprendiamo cosa vuol dire vivere tutti i giorni la disabilità e la malattia di un figlio. Questo documentario è una storia d’amore. Trenta famiglie molto diverse tra loro si ritrovano nello stesso luogo, è un’occasione unica per condividere con altri esseri umani la propria storia, legate dall’amore smisurato per i loro figli, un amore che, in alcuni casi, li ha portati a fare scelte coraggiose, lontane dai programmi che avevano progettato per la propria vita. Ma forse, proprio per questo, meravigliose.

Andrea Nannini