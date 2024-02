Demolizione del ’ponte’ completata. Oggi la riapertura della tangenziale

Addio passerella e bentornata viabilità. Sono iniziati ieri mattina i lavori per la demolizione della passerella pedonale che attraversava la tangenziale in prossimità dell’uscita Pistoia ovest. L’intervento, necessario e d’urgenza, è la conseguenza di uno dei tre incidenti – l’ultimo in ordine di cronaca – che l’hanno vista protagonista. Lunedì nella tarda mattinata un camion che trasportava un escavatore con la gru alzata oltre i limiti consentiti, ha urtato nuovamente il sovrappasso facendo cadere pezzi di cemento sulla carreggiata e sradicando la telecamera di controllo della viabilità. Quello di lunedì e i precedenti sono sì stati incidenti senza feriti, ma hanno contribuito a causare l’indebolimento definitivo della struttura.

La passerella è stata compromessa al punto tale che l’unica soluzione possibile per garantire la sicurezza, del traffico sottostante e dei pedoni, è stato decretarne la demolizione. La chiusura della tangenziale ha causato non pochi disagi. Fin dai primi momenti seguenti l’incidente il flusso incessante di veicoli si è riversato in città, andando a paralizzare le strade limitrofe alla superstrada. Molti automobilisti hanno lamentato la carenza, se non assenza nella giornata della chiusura, di cartellonistica di avviso e di indicazioni su possibili percorsi alternativi. Tanti infatti si sono trovati imbottigliati nell’enorme serpentone di vetture che gli ha obbligatoriamente costretti a procedere a passo d’uomo seguendo il flusso del traffico congestionato. La svolta è annunciata per oggi, con il ripristino della viabilità. Anche questa mattina la strada infatti resterà chiusa per permettere alla ditta incaricata dal Comune di Pistoia di ultimare le operazioni in corso e liberare la sede stradale.

"La viabilità – annunciano da palazzo di Giano – potrà tornare alla normalità già nella giornata di mercoledì, non appena conclusi i lavori previsti nelle prime ore della mattinata e le conseguenti e necessarie operazioni di pulitura della carreggiata stradale e ripristino delle barriere di sicurezza stradale". Questo, come detto, a seguito della verifica dei tecnici effettuata lunedì che hanno decretato necessaria la demolizione della struttura per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada. Operazione che ha richiesto anche un intervento straordinario.

Sono stati necessari, infatti, anche dei lavori di allaccio della nuova tubazione a servizio di via dello Spartitoio, in sostituzione di quella che era presente lungo la passerella demolita. I tecnici di Publiacqua, in coordinamento con i tecnici del Comune di Pistoia, con l’impresa incaricata dall’Ente e con il personale di Anas e degli altri enti coinvolti, hanno posato una tubazione che passa al di sotto della sede stradale ed è stata collegata alla rete esistente sui due lati del medesimo asse viario. Fa sapere Publiacqua che l’acqua è stata riaperta ieri. Al momento la passerella non sarà ricostruita: per attraversare a piedi il raccordo le persone possono continuare a usufruire del sottopasso di via dell’Edera, situato poco più avanti.

Gabriele Acerboni