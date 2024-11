Della Rosa capo allenatore

Tommaso Della Rosa domenica contro Reggio Emilia farà il suo debutto al posto di Dante Calabria come nuovo capo-allenatore dell’Estra Pistoia Basket. Questa la certezza che emerge dalla giornata di ieri, dove il club ha fatto la sua mossa per cercare di portare un po’ di chiarezza nel caos panchina. "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, data la perdurante indisponibilità di coach Dante Calabria per motivi di salute, ha provveduto ad effettuare il tesseramento, come capo-allenatore, dell’attuale vice coach Tommaso Della Rosa che ricoprirà questo ruolo in vista della prossima partita in programma domenica alle ore 20 al PalaCarrara contro la Unahotels Reggio Emilia. Contestualmente il club è al lavoro per individuare un ulteriore allenatore che completerà lo staff tecnico assieme a Giuseppe Valerio". Nel comunicato si fa riferimento al passaggio a capo allenatore di Tommaso Della Rosa per la partita di domenica e non fino a fine stagione. Una possibile spiegazione potrebbe arrivare dall’applicazione del regolamento che dà alle società una sola possibilità di sostituire il capo allenatore con il vice in occasione di una partita. Nel caso infatti la situazione si dovesse ripetere le società devono a quel punto tesserare il vice come capo allenatore. Non solo, ma la società ha chiarito di essere alla ricerca di un ulteriore allenatore per completare lo staff tecnico. C’è da capire se l’investitura di Tommaso Della Rosa è solo pro tempore oppure è definitiva (lo scenario più plausibile ndr) e sarà lui a guidare la squadra fino al termine della stagione e chi sarà il nuovo allenatore che andrà a completare lo staff.

L’unica cosa certa è che non sarà Dante Calabria a guidare la squadra né domenica né fino al termine della stagione. Le parti stanno ancora trattando la transazione del contratto e sicuramente la soluzione non arriverà in tempi brevissimi. Calabria dopo la partita contro Varese non si è più presentato agli allenamenti, mandando alla società certificati medici che impediscono la sua presenza in palestra. Ecco spiegato il motivo per cui nel comunicato della società si legge "la perdurante indisponibilità per motivi di salute", ma la realtà dice che ormai il rapporto si è rotto e manca solo l’ufficialità che sancisca l’addio dell’ex tiratore.

Parlando di basket giocato, che alla fine è ciò che conta di più, l’Estra domenica contro Reggio Emilia si troverà ancora una volta alle prese con la scelta di chi lasciare fuori tra la rosa dei sette stranieri a disposizione. Domenica scorsa contro Varese si è rivisto in campo Eric Paschall al posto di Elijah Childs e in tutta sincerità l’ex Golden State non è che abbia convinto. La sua condizione è ancora lontana dalla forma migliore, ma è altrettanto vero che per ritrovare confidenza con il parquet l’unico modo è giocare e riprendere il ritmo partita. Staremo a vedere quale sarà la decisione e soprattutto quale sarà la reazione della squadra a tutto questo caos. Di certo c’è che in panchina ci sarà Tommaso Della Rosa.

