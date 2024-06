Delitti, truffe, droga: "Indagini eccellenti". I Carabinieri premiati per le loro operazioni

Ampio spazio, durante la cerimonia di Collodi, per le premiazioni ai militari del comando provinciale che si sono particolarmente distinti per meriti di servizio. Un compiacimento al Nucleo investigativo del comando provinciale, e sezione operativa del Norm della compagnia di Pistoia, ritirato dal tenente Pierluigi Moriconi e dal tenente Giovanni Vallefuoco: " Con elevate capacità professionali, dedizione, non comune senso del dovere e spiccato acume investigativo, conducevano in perfetta simbiosi, una complessa e articolata attività investigativa per l’identificazione dell’autore dell’efferato omicidio di un 58enne (Alessio Cini, ndr). L’indagine permetteva di raccogliere sostanziali elementi probatori che consentivano l’emissione e l’ esecuzione della misura cautelare in carcere dell’autore del delitto". Compiacimento, ritirato dal luogotenente carica speciale Gianluca Sodano, alla Stazione di San Marcello Piteglio: poiché "assicurano una costante, tenace e proficua azione di controllo del territori, nonostante il contesto particolarmente impegnativo a causa della morfologia del territorio, soggetto a frequenti frane e smottamenti, nonché delicato sotto il profilo della sicurezza pubblica per la presenza di abitazioni isolate obiettivo di atti predatori".

Compiacimento alla Stazione di Larciano, ritirato dal maresciallo Guido D’Angelo, per aver mostrato "lodevole senso del dovere, elevata professionalità e spiccato intuito investigativo nella complessa e prolungata attività d’indagine nei confronti di soggetti dediti alla commissione di truffe in danno di attività commerciali di ’compro oro’". Compiacimento, per l’impegno nella tutela dell’ambiente, al reparto carabinieri biodiversità di Pistoia, ritirato dal tenente colonnello Daniela Scopigno.

Compiacimento del comandante provinciale ai luogotenenti carica speciale Placido Panarello e Nicola Roberto Panarello, della sezione di Polizia giudiziaria della Procura, per l’identificazione degli autori di una circonvenzione d’incapace e ricettazione ai danni di due anziani.

Encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri Toscana al luogotenente carica speciale Francesco Marraccini, al maresciallo Francesco Buondonno, al vicebrigadiere Giuseppe Armeni della Stazione di Pescia; al maresciallo Emanuele Fausto comandante della Stazione di Marliana e al vicebrigadiere Luciano Scala della Stazione di Buggiano per un’operazione antidroga condotta a termine dopo tre morti per overdose e che ha portato all’arresto di 26 persone.

Compiacimento del comandante della Legione al tenente Pierluigi Moriconi, luogotenente carica speciale Antonio Molino, luogotenente Francesco Vitanza, maresciallo capo aiutante Massimiliano Pratali, brigadiere Antonio Grasso, vicebrigadiere Daniele Lomys, appuntanto scelto Giancarlo Coppola, appuntato scelto Francesco D’Auria, del Nucleo investigativo del reparto operativo per l’arresto di quattro rapinatori.

D.B.