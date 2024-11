Del Rosso non ha dubbi: "Andiamo avanti così"

"La Destination Management Organization esiste in numerose città toscane e italiane. A Montecatini è uno strumento che viene chiesto da oltre 15 anni dalle categorie economiche. Non ho dubbi sulla procedura che ha portato all’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto, ma l’esposto di Edoardo Fanucci alla Corte dei Conti rallentera senza dubbio tutto. Noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada". Il sindaco Claudio Del Rosso commenta così l’annuncio dell’esponente dell’opposizione, confermando i timori delle categorie economiche. "Da quando sono stato eletto – prosegue – ho dovuto affrontare due ricorsi al Tar, uno al Consiglio di Stato e, adesso, l’esposto alla Corte dei Conti. Sono qui, insieme agli esponenti della mia amministrazione, perché tutti noi amiamo Montecatini". Anche i gruppi consiliari di maggioranza si schierano in difesa della Dmo e non lesinano critiche a Fanucci. Il Partito Democratico esprime "completo disappunto e reputa vergognosa da parte del consigliere la decisione di appellarsi alle vie giudiziarie in merito alla questione della Fondazione Turismo- Dmo, in quanto questa rappresenta uno strumento operativo già ampiamente condiviso durante la campagna elettorale, peraltro anche da altri partiti e movimenti, la cui utilità e necessità sono state evidenziate da tutte le categorie economiche, convergendo sul fine di promuovere la managerialità delle associazioni di categoria, armonizzandole con una progettazione organica ed un prodotto turistico ben definito". Il Movimento Cinque Stelle afferma che "a Montecatini l’opposizione ha deciso di abbandonare i banchi politici del consiglio comunale e svolgere la propria azione in quelli del tribunale. C’è chi ancora non vuole riconoscere il risultato elettorale e chi denuncia al tribunale contabile qualcosa che contabilmente ancora non esiste. Tutto questo ha conseguenze ed allora ci chiediamo, quanto sia vero quel cuore che tutti si affrettano a mettere vicino al nome Montecatini ad ogni post". Il gruppo consiliare di maggioranza Per Montecatini "Insieme a tutti i componenti della lista civica Claudio Del Rosso Sindaco esprimono un forte disappunto relativamente all’esposto sulla Dmo presentato dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci. Ribadiamo il fatto che dare vita a questo strumento è fondamentale per il futuro della nostra città".

Da.B.