Defibrillatore in memoria di Giacomo

Un defibrillatore per la Casa delle associazioni è stato donato da "Giak nuotatore volante" in ricordo del giovane campione di acrobazia in aliante Giacomo Di Napoli, che perse tragicamente la vita l’11 luglio 2022, in Umbria. Il dispositivo è stato inaugurato nel pomeriggio di martedì 14 maggio, dal sindaco di Agliana, Luca Benesperi, con l’assessore ai rapporti con le associazioni Greta Avvanzo. Per l’associazione "Giak nuotatore volante" erano presenti i genitori del campione scomparso, Gennaro Di Napoli e Cristina Monzali, con Andrea, che era il videomaker di Giacomo. La donazione è stata fatta dopo un evento benefico dell’associazione, fondata dai genitori del ragazzo. E’ stato donato un Dae (defibrillatore automatico esterno) in linea con la propria mission "Donare è come amare". Per l’amministrazione comunale, l’assessore Avvanzo ha espresso la più grande gratitudine. "Questa bella donazione – ha detto Greta Avvanzo – è a disposizione dell’intera comunità, in un luogo come quello della Casa delle associazioni che raccoglie tante realtà diverse. Esprimo la mia più grande ammirazione per questi genitori che hanno trasformato una tragedia in un grande atto d’amore, organizzando, tramite l’associazione, eventi e progetti di grande sensibilità. Con la donazione del defibrillatore – ha aggiunto l’assessore – abbiamo reso anche più sicuro l’uso della Casa delle associazioni, in un’ottica di sensibilizzazione alla cultura del soccorso e della prevenzione alla morte cardiaca improvvisa". Anche il sindaco Benesperi ha ringraziato l’associazione "Giak nuotatore volante" e i genitori di Giak che portano avanti con atti concreti il ricordo di Giacomo.

Piera Salvi