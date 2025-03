Declassamento del Pacini: "La Regione ce lo spieghi"

Forza Italia stringe i tempi chiedendo spiegazioni sul depotenziamento dell’ex ospedale Pacini di San Marcello, e lo fa con una interrogazione a risposta scritta presentata dal capogruppo in Consiglio regionale, Marco Stella. La domanda di Stella, premesso che i consigli comunali di San Marcello Piteglio e di Abetone Cutigliano hanno chiesto la modifica della delibera regionale che riduce l’operatività potenziale passando dall’attuale definizione di ’Presidio Ospedaliero Elettivo’, senza Pronto Soccorso, a quella di ’Presidio Ospedaliero in zona particolarmente disagiata’: "considerato che il Lorenzo Pacini di San Marcello Pistoiese è di riferimento per un importante area turistica e sciistica, che dista più di 60 minuti dall’Ospedale più vicino e che in inverno i tempi di percorrenza si allungano, causa ghiaccio e neve; che nei mesi scorsi si sono verificati incidenti che hanno richiesto l’intervento di Pegaso, anche quattro volte in un giorno, e che quindi ogni scelta volta alla razionalizzazione delle risorse tramite tagli ai servizi non appare in linea con quanto poi quotidianamente avviene sul territorio", c’è bisogno di tornare su questa decisione restituendo a San Marcello la definizione di ospedale di area particolarmente disagiata.

"Tutto ciò ci pare in linea con il progetto ’Toscana Diffusa’ e soprattutto conforme a quanto garantito ad altre realtà con caratteristiche simili alla Montagna pistoiese". Inoltre il "Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana" ha richiesto sei mesi or sono la possibilità di accedere agli atti al fine di capire perché 5 ospedali su sei abbiano avuto il riconoscimento e il solo Pacini abbia ricevuto un inspiegabile diniego. In pratica si chiede alla Regione di tornare sui propri passi o quantomeno di spiegare cosa sia successo per cambiare repentinamente idea. Quindi Stella chiede "al Presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani e All’Assessore Regionale alla Salute Simone Bezzini, quali siano le indicazioni dell’Ausl Toscana Centro che hanno portato alla definizione dell’Ospedale Lorenzo Pacini di San Marcello Pistoiese quale Presidio Ospedaliero Elettivo. Quali siano i criteri in base ai quali sei presidi ospedalieri siano stati classificati come "Presidio ospedaliero in zona particolarmente disagiata", mentre con una successiva delibera del 2022, cinque di essi abbiano mantenuto tale classificazione, mentre l’Ospedale Lorenzo Pacini di San Marcello Pistoiese sia stato declassato a ’Presidio Ospedaliero Elettivo’ senza Pronto Soccorso".

Andrea Nannini