Danzarmonia piazza d’onore a Spoleto

Prestigioso premio per la scuola di danza aglianese Danzarmonia, all’International dance competition 2023 di Spoleto, dove c’erano partecipanti da tutto il mondo e giurati di fama internazionale. Danzarmonia si è aggiudicata il secondo posto, passando dalla semifinale alla finale, nella categoria Senior gruppo contemporaneo, con la coreografia ‘Baiana’ di Carolina Lopes direttrice della scuola. A eseguire il pezzo sono state le bravissime danzatrici Giulia Irene Meoni, Vittoria Vinerbi, Sofia Vichi, Teresa Magherini, Gaia Pieracci. Il Galà dei vincitori si è svolto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, alla presenza della celebre etoile Eleonora Abbagnato madrina e presidente di giuria. Soddisfatta Carolina Lopes, che grazie alla sua abilità, dedizione e sacrificio, trasmessa anche alle allieve, ha portato già altri prestigiosi riconoscimenti alla scuola Danzarmonia. Ricordiamo, per esempio, la finale del Barcellona dance Award 2022, dove Danzarmonia si classificò sul podio al primo posto nella sezione contemporaneo, dopo essersi sfidata con concorrenti dagli Usa, Svezia, Belgio, India, Namibia e Italia. "Al concorso di Spoleto – spiega Carolina Lopes – ha partecipato un altro gruppo della nostra scuola di danza. Devo dire che siamo finiti lì grazie a loro, perché il 25 marzo la coreografia ‘Corpi’ ha vinto una borsa di studio al cento per cento con l’invito gratuito a questo bellissimo concorso di Spoleto". Le ballerine vincitrici della borsa di studio sono: Gaia Bartolomei, Lucrezia Alberti, Lavinia Baldi, Siria Spinicci, Bianca Morreale, Sara Spanio e Ginevra Meoni.

Piera Salvi