Danzarmonia, è storia: conquistata la finale della World Cup in Spagna

Danzarmonia volerà in Spagna per la finale mondiale del "Dance World Cup Competition". Lo annuncia con grande soddisfazione Carolina Lopes, direttrice della scuola di danza aglianese Danzarmonia, attiva da dodici anni e con tanti importanti premi già conquistati. La qualificazione per la competizione mondiale è arrivata con gli ottimi risultati ottenuti a Cascina (Pisa) dove si sono sfidati circa 550 concorrenti, in varie tecniche di danza, per accedere alla finale mondiale che si disputerà in Spagna, a Burgos, dal 3 al 12 luglio. I giovani danzatori e danzatrici che hanno partecipato alla qualificazione nazionale italiana erano di età compresa tra i 5 e i 25 anni e sono arrivati da tutta l’Italia, isole comprese. La competizione è stata patrocinata dall’ Ente di promozione sportiva Asi nazionale, che ha offerto medaglie e trofei per i vincitori.

"Siamo state selezionate con tutte le quattro coreografie presentate – riferisce Carolina Lopes – e siamo riuscite a salire sul secondo e sul terzo gradino del podio. Siamo felici perché Agliana sarà tra le città italiane rappresentate a questa prestigiosa competizione mondiale". Per Danzarmonia sono arrivate le congratulazioni del presidente della regione Toscana Eugenio Giani e del comune di Agliana, tramite il sindaco Luca Benesperi e il delegato allo sport Tommaso Allori. La gara di Cascina si è svolta davanti ad una giuria internazionale composta da danzatori e coreografi specialisti nelle varie tecniche in concorso. Erano al tavolo di giuria Chantelle Carey, coreografa pluripremiata a livello internazionale per il suo lavoro nei più prestigiosi teatri, nonché al cinema e in televisione e Massimo Perugini, performer, coreografo internazionale di danza contemporanea, insegnante in prestigiose accademie e direttore di compagnie di danza.

Ha presenziato alla competizione il presidente e general manager del "Dance World Cup" John Grimshow. La direzione artistica e organizzativa della qualificazione italiana è curata dalla coreografa Mavi Careddu, che la coordina dal 2009, facendola circuitare ogni anno in una diversa regione.

Piera Salvi