Daniela Vannucci, addio all’angelo dell’Anmil. "Eri la nostra combattente"

Pistoia, 15 novembre 2023 – E’ vasto e profondo il cordoglio della grande famiglia pistoiese dell’Anmil (l’associazione nazionale che accoglie mutilati e invalidi del lavoro) per la morte di Daniela Vannucci, avvenuta ieri. Era nata il 26 dicembre del 1948 e fra poche settimane avrebbe compiuto 75 anni. "La sua scomparsa – fa sapere il presidente regionale e territoriale dell’Anmil, Alessandro Grassini, con grande commozione – è per noi estremamente dolorosa, sia per la nostra associazione che per tutte le persone che conoscevano Daniela e le volevano bene. Per tutti, conoscerla, era stata una fortuna. Daniela era una donna splendida, dotata di una forza immensa.

“Le sue doti erano grandi, ma su tutte va aggiunta quella di “combattente“, Daniela era una grandissima combattente, da prendere a esempio. Grazie Daniela per il lavoro svolto per l’associazione. La tua presenza, e la professionalità che sei riuscita sempre a esprimere, hanno senza dubbio dato prestigio all’Anmil. Ci mancherai tantissimo. Ora riposa in pace. Tutto il consiglio e tutti i dipendenti si stringono al dolore di tuo marito Alessandro e di tutti i tuoi familiari".

Daniela Vannucci, nel 1965, anno in cui nacquero i patronati, entrò a far parte della Uil e all’interno del sindacato costituì il patronato dove fu attiva fino al 2007, anno in cui andò in pensione. Pochi anni dopo, nel 2011, con Daniela Cappelli entrò a far parte dell’Anmil dove dette vita al Caf e al patronato e dove, nel tempo, ha aiutato tanti soci ad affrontare e risolvere le pratiche.

La camera ardente sarà allestita da questa mattina nelle cappelle del commiato della Croce Verde di Pistoia, in viale Fermi, a Sant’Agostino. La cerimonia funebre si svolgerà domani, giovedì 16 novembre, alle 14,30, nella cappella della Croce Verde.

