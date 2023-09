Dall’industria all’amministrazione. C’è fermento tra le nostre aziende

Tante le offerte di lavoro sul territorio provinciale pistoiese. Le posizioni aperte sono in ambiti molto vari. Vediamo insieme gli annunci più interessanti. Studio professionale di Pistoia ricerca un addetto alla contabilità, con esperienza, per attività di redazione bilanci e dichiarazioni clienti, adempimenti fiscali e gestione della clientela. Viene richiesta laurea in Economia e commercio o equipollenti e conoscenza del programma di contabilità Team System. Iniziale contratto a tempo determinato e part time per 12 mesi (28 ore settimanali con orario da definire), finalizzato all’inserimento stabile nell’organico. Per candidarsi, è necessario contattare lo studio pistoiese al numero 0573 26308. Uno studio associato in Valdinievole, invece, ricerca un impiegato un laureato oppure un diplomato in materie economicogiuridiche. Preferibile esperienza pregressa nella mansione e necessaria la conoscenza di programmi per la contabilità. Informazioni e candidature all’e-mail [email protected].

Nims, invece, azienda del gruppo Lavazza, cerca per la zona di Pistoia e provincia persone, anche alla prima esperienza, per progetto di ampliamento della rete commerciale. "Valutiamo disponibilità full time e part time – l’azienda annuncia –: sistema retributivo altamente incentivante e ampie possibilità di carriera, l’interessato deve essere auto-munito e in possesso di patente B. È richiesta buona dialettica e presenza al pubblico". Informazioni e candidature al numero 0573 534190 oppure via e-mail a [email protected].

Per gestione acquisti di azienda estetica, azienda di Pistoia ricerca un impiegato. La persona avrà come ruolo l’inserimento dei prodotti con descrizione, caratteristiche e sulle piattaforma di e-commerce in uso. La stessa figura avrà il ruolo di gestione servizio clienti tramite Whatsapp o email. Contattare il signore Federico Vannucci al numero telefonico 335 8048420 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected]. Per bar nel territorio di Larciano, si ricerca un addetto al banco per servizio caffetteria, gestione cassa, servizio sala. Viene richiesto possesso patente B. Si offre contratto part time di 3 mesi con possibilità di proroga. Si richiede flessibilità oraria. Contattare la signora Paola Monti al numero 327 3594554 o, via e-mail, a [email protected]. Geoclima Quarrata, invece, ricerca tre operai con interesse ad acquisire competenze per manutenzione caldaie. Viene richiesta licenza media e possesso patente B, buona manualità e voglia di imparare: non è richiesta, infatti, esperienza nella mansione.

Due posti come manutentori sono offerti da Autelcom. I candidati saranno attivi in piccole manutenzioni ordinarie di tipo elettrico e meccanico, quali sostituzione lampadine, lavaggio filtri, montaggio pezzi su impianti idraulici, da effettuarsi presso i clienti dell’azienda situati nelle provincia di Prato, Firenze e Pistoia. Informazioni e candidature a [email protected]. Infine, a Ponte Buggianese, si ricerca un tecnico frigorista, possibilmente con esperienza nella mansione e titolo di studio del settore. Possesso patente B. Preferibile possesso patentino muletto. Si offre contratto a tempo pieno e determinato. Le candidature potranno essere proposte al signor Silvano Frediani al numero 338 6209047 oppure via e-mail [email protected].

