Dall’elettronica al rock alternativo fino al funk. Al Santomato Live arriva il Jean Paul Agambi Quartet

Culture e storie diverse s’incontrano generando un progetto musicale che in modo accattivante e convincente fonde la musica elettronica moderna al rock alternativo, al jazz-funk. Benvenuti nel mondo del Jean Paul Agambi Quartet, formazione nata dall’incontro tra Elle e Flavio Ferri, che dopo le date di Genova, Milano e Cassola (Vicenza) sarà sul palco del Santomato Live stasera. Il gruppo ha esordito lo scorso anno con un lavoro in tre tracce dal titolo "Atomic Urban Extravaganza" per la False Idols di Tricky, dal quale emerge chiaramente la natura del progetto che vuole offrire un suono in cui melodie urbane, tromba e voce si giustappongano. Elle vive a Glasgow ed è un produttore e compositore. Ha fatto il suo ingresso nella scena musicale come rapper e autore per BMG Records ed Emi, dedicandosi poi alla produzione di artisti solisti e immergendosi infine nello studio delle melodie mediorientali. Ha diretto in Libano "Farida and Bashir", iniziativa musicale per aiutare i bambini rifugiati siriani. Ferri vive a Barcellona, è un produttore e compositore. Fondatore dei Delta V, attualmente collabora con numerosi artisti indipendenti italiani. I Jean Paul Agambi Quartet si ispirano ai generi urban, punk e jazz. I loro testi sottolineano l’importanza delle interazioni umane e il ruolo da queste giocato nella crescita umana. Special guest della serata Ratlock, aka Gabriele ‘Rata’ Biondi dei Casino Royale. Opening della serata affidato ai 35 Zebras. Inizio spettacolo alle 22 circa, preceduto da una cena a buffet al via dalle 20. Prenotazioni chiamando il 333.4657051 o 345.6168318.

l.m.