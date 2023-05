Dalle Sbertoli all’Annona I luoghi da far rinascere Incontri con gli architetti

La commissione urbanistica dell’Ordine degli architetti di Pistoia torna a rivolgersi alla cittadinanza per parlare di recupero e rigenerazione urbana. "Quest’anno dedicheremo la nostra attenzione ad alcuni ‘contenitori vuoti’ del nostro centro urbano che rappresentano una ghiotta occasione", spiega Serena Zarrini, presidente dell’Ordine degli architetti pistoiesi. Un’iniziativa voluta per sensibilizzare la cittadinanza, l’amministrazione e le associazioni locali e per consentire una presa di conoscenza su alcuni luoghi cruciali dell’impianto e della storia della città.

"Abbiamo voluto riproporre una serie di incontri come quelli organizzati tra il 2018 e il 2019 per dare risalto alle zone limitrofe al centro storico e che necessitano di una riorganizzazione funzionale – aggiunge Zarrini -. La partecipazione da parte dei cittadini e delle associazioni fu piuttosto numerosa e vi fu un grande apporto di contributi in termini di osservazioni e proposte". Gli incontri avranno luogo tra maggio e giugno.

Il primo appuntamento è per mercoledì 17 maggio nei locali dell’associazione Granello di Senape (via di Collegigliato 36c), alle ore 17.15, per parlare del futuro del complesso delle Ville Sbertoli, luogo dalla lunga storia e dalle grandi possibilità. Dopodiché si parlerà del complesso dell’Annona, dell’ex ospedale del Ceppo e di via Montalese. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati.

s.f.