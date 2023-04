Dalla California il magico violino di Lindsey Stirling sarà in piazza del Duomo la sera del 10 luglio

È con l’annuncio della data che vedrà protagonista Lindsey Stirling che si completa il parterre di ospiti di questa quarantaduesima edizione del Pistoia Blues Festival. La celebre violinista californiana, che unisce al suo magico suono di violino, dubstep e danza, sarà in piazza Duomo il 10 luglio (dalle 21.30). Con sei album pubblicati ha totalizzato in questi anni quasi tre miliardi di visualizzazioni su YouTube e ottenuto oltre dodici milioni e mezzo di iscritti sui propri canali social. L’ultimo lavoro s’intitola "Snow Waltz" uscito a fine 2022 e che l’artista sta portando in tour mondiale. Lindsey Stirling nasce a Santa Ana il 21 settembre 1986: è una violinista, compositrice e ballerina statunitense. E’conosciuta per la sua versatilità nel suonare diversi generi musicali, dal country, all’hip hop, alla classica. La sua originale proposta le ha permesso di guadagnare un esercito di fan in tutto il mondo. Per dirsi veramente completo il cartellone del Pistoia Blues in attesa degli opening act e dei vincitori del contest Obiettivo Blues in che si chiuderà il 30 aprile (le iscrizioni sono ancora aperte:blues.comobiettivo-bluesin) Il festival inizierà il 5 luglio con Xavier Ruud per chiudersi il 12 luglio con Damien Rice. Questo il set completo: Xavier Rudd il 5 luglio, Steve Hackett-Genesis Revisited il 7 luglio, Baustelle l’8 luglio, Ana Popovic, Wolfmother e Dirty Honey il 9 luglio, Lindsey Stirling il 10 luglio, Fiorella Mannoia e Danilo Rea l’11 luglio e Damien Rice il 12 luglio. Tutte le notizie del festival sui canali ufficiali e sui social, Facebook e Instagram. I biglietti per Lindsey Stirling sono già in prevendita (a partire da 46 euro) sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e VivaTicket.

l.m.