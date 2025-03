Dal Cappellaio Matto alla tana del Bianconiglio. In viaggio con Alice nel paese delle meraviglie

Un grande classico della letteratura che diventa musical, nella originalità e nel talento della Compagnia delle Formiche – tra le più affermate in Italia nel settore, con la produzione di numerosi spettacoli di successo rappresentati nei maggiori teatri italiani - che porta a Pistoia, al Teatro Manzoni, "Alice nel paese delle meraviglie".

Cessata con le 14 l’allerta meteo, resta confermato l’appuntamento di oggi in doppia recita alle 16.30 e alle 20.30 proposto in collaborazione tra Fondazione Teatri di Pistoia e Teatro Verdi di Montecatini. Diretto da Andrea Cecchi, autore anche del testo con Alessio Fusi, "Alice nel paese delle meraviglie" si avvale delle musiche firmate da Lapo Ignesti e Elisa Bisceglia (liriche di Alessio Fusi); scene e coreografie sono a cura, rispettivamente, di Gabriele Moreschi e Caterina Pini. I costumi, coloratissimi, sono di Elisabetta Lombardi, Lucia Pini e Marta Regolini. L’invito, quello che ci portiamo dietro dalle origini di questa storia, è seguire Alice fin dentro la tana del coniglio bianco, assistendo a un vero e proprio trionfo di fantasia.

In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Un cast di eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare. Le musiche, i costumi e le scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile.

Biglietti in vendita a prezzi compresi tra 28,50 e 40 euro (www.bigliettoveloce.it).