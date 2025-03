Dal Brasile con amore. Le tredici infermiere che vegliarono sui feriti

La città ha espresso la propria gratitudine a delle donne speciali, che arrivarono dal Brasile portando competenze mediche, conforto e sostegno a una popolazione devastata dalla guerra. Erano tredici delle settantatre infermiere volontarie della Feb-Força Expedicionária Brasileira, in Italia per sostenere lo sforzo bellico del nostro Paese: queste tredici donne prestarono servizio proprio al 16° Evaquation Hospital, l’ospedale da campo montato nel 1944 dalle truppe statunitensi nello spazio che è oggi la Piazza della Resistenza, dove assistevano i feriti portati a valle dai campi di battaglia sull’Appennino, ma anche la popolazione civile che avesse bisogno di cure. Donne delle quali Florence Nightingale, la madre della moderna scienza infermieristica, scienza che prese vita proprio in un ospedale da campo a Scutari, durante la Guerra di Crimea, sarebbe certamente fiera. Donne che, come lei, accesero le proprie lampade per vegliare sulle vite di chi veniva affidato alle loro cure. Il conflitto infuriava, i medici erano quasi tutti impegnati al fronte, le infermiere divennero una risorsa preziosa, che instancabilmente assicurava con spirito di dedizione i trattamenti sanitari necessari. Dopo la guerra le loro competenze divennero inutilizzate, fino al momento in cui, grazie a una sentenza del tribunale brasiliano, furono reintegrate nell’esercito, divenendo l’embrione da cui poi si è sviluppata la successiva presenza femminile nelle Forze Armate Brasiliane. Il debito di riconoscenza che Pistoia sente di avere verso di loro ha preso la forma di una stele commemorativa con la foto delle tredici infermiere il 23 aprile 2024, grazie alla comunità di intenti fra Comune, Linea Gotica Pistoiese e rappresentanti istituzionali del Brasile.

Domattina, sabato 8 marzo, alle 11, in Piazza della Resistenza, si terrà la cerimonia in memoria delle infermiere della Feb. Saranno presenti il sindaco Alessandro Tomasi e l’Addetto Militare del Brasile in Italia, Colonnello Jauro Francisco da Silva Filho. L’evento prevede anche l’inaugurazione di due totem informativi realizzati dall’Associazione Linea Gotica Pistoiese Onlus e dall’Esercito Brasiliano, in collaborazione con il Cudir-Comitato unitario di difesa delle istituzioni repubblicane del Comune di Pistoia. I totem sono accanto alla stele. Il primo illustra la storia del monumento brasiliano che si trova a San Rocco, un tempo cimitero dei caduti brasiliani durante la Seconda Guerra Mondiale. Il secondo fornisce informazioni sul percorso storico della Feb. Il progetto dei totem è stato curato dall’Associazione Linea Gotica Pistoiese e finanziato dall’Esercito Brasiliano.

Alessandra Chirimischi