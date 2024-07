Dai sentieri fino al Parco delle stelle

"Echi di montagna", ovvero occasioni imperdibili per godere nella stessa serata di un contesto e di iniziative davvero apprezzabili. Secondo appuntamento sabato 13 luglio (prenotazioni entro giovedì 11 (366.4091762) che inizia con un trekking pomeridiano nei dintorni di Pian dei Termini fino a Spianessa con una guida qualificata Gae, poi cena degustazione con prodotti a chilometro zero al podere Pian dei Termini, visita all’osservatorio astronomico della Montagna con osservazione del cielo al telescopio e a chiudere concerto ‘celestiale’ eseguito dai musicisti di Percussion Experience al Parco delle stelle sulla scultura di Andrea Dami "Giardino del Sole", unita alla scoperta delle costellazioni. Il ritrovo è fissato per le 17.45 di sabato al parcheggio dell’Osservatorio in via Pratorsi, con partenza per la camminata (lunghezza 2 chilometri, 70 metri di dislivello) alle 18. Arrivo previsto per la cena alle 19.30, alle 21 partenza a piedi per l’osservatorio con visita e alle 22.30 musica (costo di partecipazione: 20 euro). Prossima data per la rassegna il 28 luglio con "Cutigliano-Una mattina in armonia sulla montagna pistoiese", passeggiata nei dintorni di Cutigliano, risveglio sonoro e pranzo al ristorante Nonno Cianco.